Оклахома Сити допусна първа загуба за сезона в НБА

Срещи от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада: Кливланд - Филаделфия - 132:121 Детройт - Юта - 114:103 Индиана - Бруклин - 103:112 Бостън - Вашингтон - 136:107 Ню Йорк - Минесота - 137:114 Мемфис - Хюстън - 109:124 Далас - Ню Орлиънс - 99:101 Денвър - Маями - 122:112 Сакраменто - Голдън Стейт - 121:116 Портланд - Оклахома Сити - 121:119 ЛА Лейкърс - Сан Антонио - 118:116 Лидери в отделните дивизии Източна конференция Атлантическа дивизия: Ню Йорк 5 победи/3 загуби, Филаделфия 5/3, Торонто 4/4 Централна дивизия: Чикаго 6/1, Детройт 6/2, Кливланд 5/3 Югоизточна дивизия: Маями и Атланта 4/4, Орландо и Шарлът 3/5 Западна конференция Северозападна дивизия: Оклахома 8/1, Денвър 5/2, Портланд 5/3 Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Лейкърс 7/2, Голдън Стейт - 5/4, Лос Анджелис Клипърс 3/4 Югозападна дивизия: Сан Антонио и Хюстън 5/2, Мемфис 3/6