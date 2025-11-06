Подробно търсене

Оклахома Сити допусна първа загуба за сезона в НБА

Ива Кръстева
снимка: AP Photo/Craig Mitchelldyer
Ню Йорк,  
06.11.2025 08:39
 (БТА) 
Срещи от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада:

Кливланд - Филаделфия     - 132:121
Детройт - Юта             - 114:103
Индиана - Бруклин         - 103:112
Бостън - Вашингтон        - 136:107
Ню Йорк - Минесота        - 137:114
Мемфис - Хюстън           - 109:124
Далас - Ню Орлиънс        - 99:101
Денвър - Маями            - 122:112
Сакраменто - Голдън Стейт - 121:116
Портланд - Оклахома Сити  - 121:119
ЛА Лейкърс - Сан Антонио  - 118:116
 
Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Ню Йорк 5 победи/3 загуби, Филаделфия 5/3, Торонто 4/4
Централна дивизия: Чикаго 6/1, Детройт 6/2, Кливланд 5/3
Югоизточна дивизия: Маями и Атланта 4/4, Орландо и Шарлът 3/5

Западна конференция
Северозападна дивизия: Оклахома 8/1, Денвър 5/2, Портланд 5/3
Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Лейкърс 7/2, Голдън Стейт - 5/4, Лос Анджелис Клипърс 3/4
Югозападна дивизия: Сан Антонио и Хюстън 5/2, Мемфис 3/6

/ИК/

