Със 180 гласа " за", без нито едни "против" и 16 - "въздържал се" ( двама от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ), 10 - "Морал, единство, чест" и "Величие") парламентът одобри процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА) и за избор от Народното събрание. Това е първа точка в приетата програма за днешното пленарно заседание.

На 23 октомври т.г. Комисията по културата и медиите в Народното събрание прие процедурните правила. Мандатът на настоящия директор на БТА Кирил Вълчев изтича на 27 януари 2026 г., каза председателят на парламентарната Комисия по култура и медии Тошко Йорданов. Според член 12, ал.1 от Закона за БТА, Народното събрание избира генералния директор на БТА два месеца преди изтичането на мандата на действащия генерален директор.

Според предлаганите правила номинациите за генерален директор на БТА може да се внасят от парламентарни групи или от народни представители в писмена форма чрез председателя на Народното събрание до Комисията по културата и медиите в седемдневен срок от гласуването на решението. Комисията по културата и медиите провежда изслушване на допуснатите кандидати в открито заседание.

При избора на нов генерален директор на БТА, за избран се счита кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. В случай, че няма избран кандидат, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор на генерален директор на БТА.

Кандидатите за поста се проверяват за принадлежност към бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Те ще се изслушват на открито заседание на Комисията по културата и медиите.

Изборът на генерален директор на БТА от Народното събрание се излъчва в реално време на интернет страницата на парламента, приеха депутатите.

В срок от един месец от избора генералният директор на БТА подава декларация за несъвместимост по Закона за противодействие на корупцията във връзка със Закона за БТА.

Ангел Янчев от „Възраждане“ посочи, че са подкрепили правилата при разглеждането им в комисията, ще ги подкрепят и в пленарната зала. Но обърна внимание, че за разлика отпреди пет години, когато през 2020 г. НС прие тогавашните правила, сегашните имат една съществена разлика - срокът за подаване на кандидатури за генерален директор е съкратен драстично - само на седем дни, докато преди пет години датата е била фиксирана и срокът е бил три седмици. Управлението на БТА през последните пет години не заслужава такъв скъсен срок, изтъкна Янчев. Уверени сме, че най-вероятно г-н Кирил Вълчев отново ще бъде предложен, може би отново от ГЕРБ, може би този път БСП ще се присъедини и няма да има друг кандидат, по-важното е, че след такова успешно управление, не е необходимо да има такъв скъсен срок, обясни депутатът. Важно е да има многообразие, кандидатури, добави той. БТА, за щастие, е извън обхвата на една остаряла директива на ЕС, която изисква контрол върху средствата за масово осведомяване, тя е единствената обществена медия извън обхвата на директивата и за пример е най-добре управляваната българска обществена медия през последните години, подчерта Янчев. От „Възраждане“ напомняме, че сме за закриване на излишните регулатори, които най-често са резултат от европейски директиви, каза той. И добави, че чрез нова Конституция тези регулатори - като СЕМ - могат да бъдат закрити.