Пафос ликува след историческата си първа победа в Шампионската лига по футбол

Кипърските медии се скриха възторга си от победата на Пафос с 1:0 над гостуващия Веляреал в четвъртия кръг на Шампионската лига по футбол. Успехът е исторически, тъй като е първи за отбора в най-престижния континентален турнир.

"Пафос отново сътвори история с велика победа над Виляреал", е водещото заглавие на информацията за двубоя на Кипърската национална агенция (КНА).

"Магически мач, нощ на мечтите за Пафос в Шампионската лига. Кипърският първенец потопи "жълтата подводница" от Виляреал и отпразнува историческа първа победа в най-големия континентален клубен турнир", пък пише "Филенюз".

Изданието отбелязва, че тимът вече има актив от 5 точки, а с победата си осигурява бонус от 2,1 милиона евро, като приходите за клуба от участието в надпреварата вече надвишават 24,5 милиона евро.

"Пафос пренаписа историята: "Торпилира" Виляреал в Лимасол!", коментират от "24 спортс", като в допълнение изтъкват, че със събраните вече 5 точки отборът има основателни надежди и за класиране във фазата на елиминациите.

"Честно казано вярвах, че можем да спечелим. Бяхме анализирали добре играта на съперника, имахме план и знаехме, че сме конкурентни. Не знам дали това е най-важният гол в кариерата ми, защото съм вкарвал и други важни, но със сигурност е някъде там. Трябва да продължим да играем мач за мач и да вървим напред стъпка по стъпка. Въобще не гледам класирането", коментира авторът на единственото попадение Дерик Лукасен, който се разписа с глава след центриране от корнер малко след почивката.



"Чувството е страхотно. Тренираме много статични положения и това даде резултат в този мач", допълни той.

"Историческа победа за клуба и за Пафос. Всяка година израстваме и се подобряваме. Надяваме се това да продължи. Постигнахме нещо специално, но трябва да останем скромни, защото имаме да изминем още дълъг път", заяви след двубоя защитникът Давид Голдар.