Художникът Матей Матеев стана почетен гражданин на Пловдив, Общинският съвет присъди посмъртно "Почетна значка" на Иван Странджев

С пълно единодушие Общинският съвет в Пловдив гласува присъждането на отличията "Почетен гражданин" и "Почетна значка" на Пловдив.

По предложение на 12 общински съветници с отличието "Почетен гражданин" на Пловдив бе удостоен художникът Матей Матеев, един от най-значимите пловдивски автори на съвременно българско изобразително изкуство, чието творчество оставя трайна следа върху културния ландшафт на града и страната, бе записано в предложението. Матей Матеев се проявява и като меценат за младите творци, като обществен деятел и обществен посредник и има голям принос за културната идентичност на Пловдив.

Отличието "Почетна значка" посмъртно бе присъдена на поета и драматург Иван Странджев, който е сред емблематичните гласове на съвременната българска литература, чиято съдба е дълбоко свързана с Пловдив. Роден в Пловдив, той остава верен на своя град през целия си житейски и творчески път, превръщайки Пловдив в постоянен герой на своите стихове и духовна опора на своето творчество. Темата за Пловдив присъства във всяка негова стихосбирка, градът е не само сцена, но и герой, чийто образ оживява в стиховете му като любов, памет и вдъхновение. Така творчеството на Иван Странджев се превърна в неразривна част от културната памет на града. Със своята последователност, художествено слово и морална устойчивост Иван Странджев се утвърди като културен и нравствен ориентир за поколения пловдивчани, се посочва в мотивите на предложението за отличието.

С 37 гласа "за", без "против" и "въздържал се" общинските съветници гласуваха предложение на зам.-кмета инж. Хакъ Сакъбов за именуване на площадно пространство, заключено между улиците "Дондуков", "Найден Геров" и "Емил дьо Лавеле", с името площад "Журналист". Предложението по инициатива на пловдивските дружества на Съюза на българските журналисти и медии в Пловдив. Площад "Журналист" ще бъде напомняне за етичните принципи в журналистиката - обективност, независимост и честност, които са в основата на изграждане на доверие между медиите и обществото. Журналистиката е не само носител на информация, но и важен фактор в създаването на обществено мнение, формирането на културните и социалните нагласи , както и укрепването на демократичните процеси, се отбелязва в мотивите.

В началото на заседанието председателят на Общински съвет - Пловдив Атанас Узунов връчи отличието "Почетен знак на град Пловдив" на Армейски спортен клуб по свободна борба "Тракиец" за изключителни заслуги към спорта и обществения живот на града. Данаил Димитров, председател на Армейски спортен клуб по свободна борба "Тракиец", подари на кмета на Пловдив Костадин Димитров шампионската купа от Държавното отборно първенство.