Румънската армия ще си сътрудничи с американска компания в производството на автономни системи за сваляне на дронове

Американската компания за технологии в отбраната „Алън контрол системс“ (Allen Control Systems – ACS) е подписала меморандум за разбирателство с Румънските въоръжени сили за съвместно производство в Румъния на автономни куполи срещу дронове, съобщава специализираният румънски новинарски сайт Профит.ро.

Сайтът отбелязва, че американската компания вече е подписала два договора за доставка на нейните автономни куполи „Булфрог“ (Bullfrog) на армиите на Южна Корея и Обединените арабски емирства.

На сайта на компанията ACS се посочва, че „Булфрог“ е лека автономна бойна станция с ниско потребление на енергия, предназначена да засича, идентифицира и неутрализира вражески безпилотни летателни апарати.

Куполът е способен да сваля дронове от класовете от 1 до 3, предлагайки автономни и полуавтономни методи за отбрана. Според компанията „Булфрог“ е единственият на пазара автономен купол и е на разположение ексклузивно на САЩ и техните съюзници, пише Профит.ро.

Компанията „Алън контрол системс“ (Allen Control Systems – ACS) е базирана в Остин, щата Тексас. Тя е основана от американския предприемач Майк Уир и двама бивши ядрени инженери от американския военноморски флот – Стив Симони и Люк Алън.

Неотдавна компанията подписа договори с американската армия и с командването на специалните операции за внедряване на „Булфрог“ в критични бойни платформи.