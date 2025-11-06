„Да, България“ поиска оттегляне и пренаписване на бюджета, аргументите са подобни на тези на работодателите, каза Мартин Димитров

„Да, България“ поиска оттегляне и пренаписване на бюджета, аргументите са подобни на тези на работодателските организации. Това каза Мартин Димитров от парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ), който заедно със съпредседателите на „Да, България“ Божидар Божанов и Ивайло Мирчев коментира проектобюджета за 2026 г.

Искаме да не се увеличават осигуровките и да има по-голяма събираемост, защото това ще удари всеки работещ българин у нас и ще намали растежа на икономиката, каза Мартин Димитров.

Те настояха още увеличението на максималния осигурителен доход да е наполовина, както и да отпадне СУПТО - държавен софтуер, който се предвижда да се въведе във всички търговски обекти от 1 януари 2026 г.

От "Да, България" настояват още допълнителният дълг от 5 милиарда лева, с който не се финансира дефицитът, да отпадне. „Искаме да не се увеличава данъкът върху дивидентите, защото не може с по-високи данъци да се намали сивата икономика“, посочи още Димитров, като определи увеличението като „шизофренично“.

Важно е да се направи, защото иначе вървим към катастрофа, обясни депутатът. Според него мерките са задължителни, защото биха съхранили развитието в България и биха предпазили от „влизане в крайно левичарство“.

Мерките, които изпратихме на министъра на финансите Теменужка Петкова, целят не просто да ограничат неефективните разходи, а повечето от тях имат за цел да ограничат корупционното източване на средства и разходите, обясни Божидар Божанов.

Относно твърдението, че бившият външен министър Мария Габриел е разговаряла с Великобритания за изваждане на лица от санкционния им списък, както и вчерашното изявление на лидера на ГЕРБ Бойко Бориосв, който заяви, че лично е преговарял с външния министър на Великобритания Дейвид Камерън за да отпаднат санкциите, Божидар Божанов посочи, че „не говорят празни приказки, за разлика от Борисов“. „Британското посолство опроверга Борисов в момента, в който излезе и излъга. Ако нашата информация не беше вярна, щяха да опровергаят и нас. Има разлика между преговори с Дейвид Камерън и официална кореспонденция между институциите.“

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев също коментира вчерашното изказване на Бойко Борисов.

„Христо Иванов разказа истината за взаимоотношенията тогава, а от британското посолство дойде вторият шамар“, каза Мирчев. Според него е важно България да се поинтересува от това какво пише в документите за санкциите. „Там една много малка част е относно паспортите, а основната част е за тежки корупционни практики“, смята депутатът.

По отношение на предложението на правителството Деньо Денев да стане председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, Мирчев посочи, че той е "дискредитиран човек, който няма как да заеме поста". Мирчев направи и прогноза: „Държавна агенция „Технически операции“ и Държавна Агенция "Разузнаване" ще бъдат следващи, защото и там има лека съпротива срещу Делян Пеевски“, заяви той.

На въпрос за временно задържаните от Европейската комисия 215 милиона евро от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на България Мирчев посочи, че ако не се приеме проектозаконът за комисията за противодействие на корупцията, ще изгубим парите.