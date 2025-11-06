Подробно търсене

КАБАР: Президентът на Киргизстан пристигна на работно посещение в САЩ

Виктор Турмаков
Президентът на Киргизстан пристигна на работно посещение в САЩ. Снимка: КАБАР
Вашингтон,  
06.11.2025 10:09
 (БТА)

Президентът на Киргизстан Садир Жапаров пристигна на работно посещение в САЩ по покана на американския си колега Доналд Тръмп, предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР.

Президентският самолет се приземи на военновъздушната база „Андрюс“. Президентът Жапаров беше посрещнат от помощник държавния секретар на САЩ по въпросите на Южна и Централна Азия Пол Капър и други официални лица. 

По време на посещението си Жапаров ще участва на поредната среща на държавните глави във формат „С5+1“. Мероприятието се провежда по случай 10-годишнината на платформата за диалог „С5+1“ и цели обмен на мнения по въпросите на развитие на сътрудничеството между страните от Централна Азия и САЩ.

Планира се също двустранна среща на Жапаров с Тръмп.  

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и киргизстанската новинарска агенция КАБАР)

/БЗ/

04.11.2025 17:05

КАБАР: Киргизстан и САЩ обсъдиха засилването на политическия диалог и икономическото сътрудничество

Посланикът на Киргизстан във Вашингтон Айбек Молдогазиев се срещна с помощник-държавния секретар на САЩ за Централна и Южна Азия Пол Капър, предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР.
28.10.2025 15:47

Тръмп събира лидерите на пет страни от Централна Азия в Белия дом

Доналд Тръмп покани лидерите на страните от Централна Азия във Вашингтон за среща на високо равнище във формат „C5+1“, съобщи пресслужбата на казахстанското президентство. Поканени на 6 ноември в американската столица са президентите на Казахстан,
27.10.2025 13:42

КАБАР: Президентът на Киргизстан се готви за посещение в САЩ по покана на Доналд Тръмп

Президентът на Киргизстан Садир Жапаров ще участва в поредната среща между държавните глави на Централна Азия и САЩ (формат „С1+1“), предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР.

