КАБАР: Президентът на Киргизстан пристигна на работно посещение в САЩ

Президентът на Киргизстан Садир Жапаров пристигна на работно посещение в САЩ по покана на американския си колега Доналд Тръмп, предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР.

Президентският самолет се приземи на военновъздушната база „Андрюс“. Президентът Жапаров беше посрещнат от помощник държавния секретар на САЩ по въпросите на Южна и Централна Азия Пол Капър и други официални лица.

По време на посещението си Жапаров ще участва на поредната среща на държавните глави във формат „С5+1“. Мероприятието се провежда по случай 10-годишнината на платформата за диалог „С5+1“ и цели обмен на мнения по въпросите на развитие на сътрудничеството между страните от Централна Азия и САЩ.

Планира се също двустранна среща на Жапаров с Тръмп.

