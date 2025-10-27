КАБАР: Президентът на Киргизстан се готви за посещение в САЩ по покана на Доналд Тръмп

site.btaКАБАР: Президентът на Киргизстан се готви за посещение в САЩ по покана на Доналд Тръмп
Президентът на Киргизстан Садир Жапаров ще участва в поредната среща между държавните глави на Централна Азия и САЩ (формат „С1+1“), предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР.
Прессекретарят на държавния глама Аскат Алагозов съобщи, че поканата от американския президент Доналд Тръмп за участие на срещата на високо равнище е получена и приета с признателност.
В момента Президентството в Бишкек провежда необходимата подготовка за работното посещение на Тръмп.
(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и КАБАР)
/НС/
