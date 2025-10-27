Подробно търсене

КАБАР: Президентът на Киргизстан се готви за посещение в САЩ по покана на Доналд Тръмп

Виктор Турмаков
Президентът на Киргизстан Садир Жапаров. Снимка: АП/Pamela Smith
Бишкек,  
27.10.2025 13:42
 (БТА)

Президентът на Киргизстан Садир Жапаров ще участва в поредната среща между държавните глави на Централна Азия и САЩ (формат „С1+1“), предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР.

Прессекретарят на държавния глама Аскат Алагозов съобщи, че поканата от американския президент Доналд Тръмп за участие на срещата на високо равнище е получена и приета с признателност.

В момента Президентството в Бишкек провежда необходимата подготовка за работното посещение на Тръмп.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и КАБАР)

 

