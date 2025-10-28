Тръмп събира лидерите на пет страни от Централна Азия в Белия дом

Доналд Тръмп покани лидерите на страните от Централна Азия във Вашингтон за среща на високо равнище във формат „C5+1“, съобщи пресслужбата на казахстанското президентство. Поканени на 6 ноември в американската столица са президентите на Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Това ще бъде втората среща в този формат. Първата се проведе през 2023 г. в Ню Йорк в кулоарите на Общото събрание на ООН.

Президентът на Казахстан прие поканата на Тръмп. „Касим-Жомарт Токаев отбеляза, че споделя основните цели на вътрешната и външната политика на президента Доналд Тръмп, по-специално отстояването на традиционните ценности, основани на здравия разум, както и желанието на американския лидер да защитава мира и сигурността“, посочва президентството, цитирано от Казинформ. Прессекретарят на Президентството в Бишкек Аскат Алагозов съобщи, цитиран от КАБАР, че поканата от Тръмп е получена и приета с признателност от киргизстанския му колега Садир Жапаров.

По-рано Държавният департамент на САЩ обяви, че специалният представител на Вашингтон за Южна и Централна Азия Серджо Гор и заместник-държавният секретар Кристофър Ландау ще посетят Узбекистан и Казахстан от 26 до 30 октомври. Разговорите ще се фокусират върху регионални и двустранни въпроси в отношенията с Вашингтон, както и върху регионалната сигурност, търговията, икономиката и задълбочаването на сътрудничеството във формат C5+1. „САЩ ще продължат да работят с централноазиатските колеги за укрепване на отношенията и разширяване на търговските връзки. Очакваме с нетърпение разширяване на двустранното сътрудничество между нашите страни и отбелязваме десетилетията партньорство между САЩ и Централна Азия чрез дипломатическата платформа C5+1“, отбеляза американското външнополитическо ведомство.

Тази седмица редица конгресмени призоваха президента на САЩ Доналд Тръмп да проведе среща на високо равнище с централноазиатските лидери тази година, за да „насърчи стратегическите цели на САЩ в региона, включително сътрудничество в областта на сигурността, икономическите връзки, меката сила и ефективното управление“.

Руският политолог Аркадий Дубнов смята, че срещата във Вашингтон е всъщност продължение на настоящата обиколката на Тръмп в Азия, започнала с „тържественото помиряване на спорещите за принадлежността на няколко будистки храма Камбоджа и Тайланд“ в Куала Лумпур, която ще премине през Токио и ще завърши с неговата среща на 30 октомври с „другия голям във световната политика Си Цзинпин“. „Въпреки факта, че, слава на Всевишния, мироопазващите усилия на 47-ия президент на САЩ в момента не са необходими в Централна Азия (граничният конфликт между Таджикистан и Киргизстан беше разрешен без външна намеса), вниманието на Тръмп e цел и на петте столици, макар и в различна степен. Нито един президент на САЩ не е посещавал Централна Азия и Тръмп можеше да стане първият, особено след като вече е получил официални покани от Казахстан и Узбекистан. Но Белият дом реши проблема прагматично: покани всички заедно, като избягва да определя, както се казва в един известен филм, своята „любима съпруга“, обяснява експертът решението на Тръмп да бъде домакин на срещата.

Централна Азия, притисната между Русия и Китай и икономически зависима от тези две големи съседни сили, се опитва да балансира външната си политика, декларирайки многовекторен подход, отбелязва спонсорираното от държавния департамент на САЩ и опериращо в региона радио „Азатък“. Засилващото се внимание на световните играчи към региона е предизвикано от военната намеса на Москва в Украйна и от богатите находища на природни ресурси (включително на редки елементи) в Централна Азия. Западните страни, особено ЕС, също проявяват интерес към транзитния потенциал на региона.

С организирането на срещата Тръмп се стреми да противодейства на влиянието на Русия и Китай в Централна Азия, отбелязва „Никей Азия“. Изданието цитира американският сенатор (републиканец – Монтана) Стийв Дейнс, изказал се по време на семинар на Института „Хъдсън“, че Русия, традиционно доминираща сила в региона, в момента е изтощавана от войната в Украйна и това я кара да отстъпва. „Образува се вакуум и или ние ще го запълним, или китайците“, отбеляза политикът.

Ефган Нифти - главен изпълнителен директор на Центъра за каспийска политика - разположен във Вашингтон мозъчен тръст, припомни пред „Никей“, че Китай разглежда Централна Азия като стратегическа област и като сухопътен коридор към най-големия си пазар Европа. „След пандемията от КОВИД-19, първото пътуване в чужбина на китайския президент Си Цзинпин беше в Казахстан. Той дори посрещна рождения си ден в Астана този юли“, отбеляза експертът.

А според Люк Кофи, старши сътрудник в Института „Хъдсън“ тюркските страни от Централна Азия, Азербайджан и Турция, се превръщат във важен полюс в един многополюсен свят. „Това, на което сме свидетели в момента, е нововъзникващ полюс на евразийската суша, който в някои случаи ще балансира, в други случаи ще се конкурира, а не дай си Боже, в трети случаи може дори да води конфликт с онова, което се очертава като китайски, руски и индийски полюс. Това е реалността на място в региона и е време политиците в САЩ да разберат това, да го признаят и да се заемат“, заяви експертът.

Тръмп би могъл да прокара националните интереси на САЩ, като нанесе двоен дипломатически удар в тази богата на ресурси територия с размерите на ЕС, където Русия и Китай претендират за господство, коментира специализираното в международните отношения в Азия издание „Дипломат“. Първият „удар“ вече е нанесен: подпомогнатата от Белия дом мирна рамка между Армения и Азербайджан представлява значителен пробив. За да затвърди тези ползи и да увеличи максимално влиянието на САЩ, администрацията на Тръмп сега трябва да нанесе втори „дипломатически удар“, този път в Централна Азия. Изданието отбелязва, че в противен случай няма да има сигурност за САЩ и Европа, защото по този начин Русия и Китай ще продължат да контролират веригите за доставки на критични минерали в Евразийския суперконтинент.

Различно мнение споделя Фондът „Карнеги“ – според него новите бизнесвръзки са по-скоро приятен бонус за САЩ и Централна Азия, докато основната цел е да се засили многовекторният характер на външната политика на региона. След обявяването на независимостта страните от Централна Азия се стремят да диверсифицират международните си контакти чрез взаимодействие със Запада и особено със САЩ. Без участието на САЩ многовекторността губи смисъла си – в края на краищата единствено Вашингтон може да служи като достатъчен противовес както на Москва, така и на Пекин. Редовните срещи, новите проекти и засиленото внимание на САЩ към Централна Азия засилват преговорната им позиция в отношенията с Китай и Русия. Същевременно страните от региона могат по-лесно да привлекат настоящата американска администрация чрез демонстриране на бизнес възможности, като същевременно за разлика от времената, когато Белият дом беше контролиран от демократите, „това не изисква дистанциране от Русия или ангажимент към демократични реформи“.

„Пътят на Тръмп достигна до Централна Азия“, отбеляза пред „Вести-Киргизстан“ местният политолог Марс Сариев. Според него Вашингтон полага усилия за намаляване на влиянието на Русия в традиционните политически арени. „Не е случайно, че Тръмп лично покани президента на Азербайджан Илхам Алиев на срещата на високо равнище в Египет за мирното споразумение за Газа. Армения също се движи в съответствие с политическия формат, предпочитан от американския лидер. Русия вече е на практика изгонена от Южен Кавказ. Сега следва Централна Азия. Търговията с Европа и САЩ представлява стотици милиарди долари оборот, което е потенциално много привлекателно както за кавказките, така и за азиатските страни. На срещата на високо равнище във Вашингтон биха могли да бъдат предложени нови пътища за сътрудничество. Тръмп планира да се срещне с китайския лидер Си Цзинпин тази седмица по време на азиатското си турне. Следователно срещата във Вашингтон няма да създаде конфликт на интереси между основните геополитически играчи“, е прогнозата на експерта.

Според Денис Борисов, ръководител на Центъра за регионални сравнителни изследвания в Новосибирския държавен университет по икономика, има шанс при успех на срещата Централна Азия да се превърне в приоритет във външната политика на Тръмп. „Ако се вгледате внимателно, можете да видите логиката в програмата на Тръмп, който действа като рисков капиталист в политиката: той инвестира във всякакви стартиращи компании, 90% от които вероятно ще се провалят, но 10% ще донесат дивиденти и ще възстановят всички разходи. С други думи, ако осъществи дори един от външнополитическите си планове, той ще се запише в историята на страната си с главни букви. Такъв е той: политик рисков капиталист“, заключва експертът в коментар за узбекистанското издание „Подробно“.