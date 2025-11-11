Путин ще обсъди с казахстанския президент газови проекти и американските санкции, съобщи Кремъл

Руският президент Владимир Путин и казахстанският му колега Касъм-Жомарт Токаев ще обсъдят газови проекти и последиците от американските санкции върху руските нефтопреработвателни компании на двудневна среща в Москва, която започва днес, предаде Ройтерс, позовавайки се на Кремъл.

„Тази вечер в рамките на държавното посещение на президента на Република Казахстан в Москва е планиран първият разговор между Путин и Токаев, която те ще продължат в Кремъл на неофициален обяд на четири очи“, каза говорителят на Кремъл Песков, цитиран от ТАСС.

Песков заяви, че Путин иска да научи за разговорите, които Токаев и други централноазиатски лидери проведоха с американския президент Доналд Тръмп във Вашингтон миналата седмица.

„Ако президентът на Казахстан прецени, че е необходимо да информира нашия президент за темите на разговорите, които е провел във Вашингтон, разбира се, това ще бъде изключително интересно за руската страна“, добави Песков.

Запитан дали двамата лидери ще обсъдят въздействието на американските санкции върху руските гиганти „Лукойл“ и „Роснефт“, говорителят на Кремъл заяви: „Нашето търговско и икономическо сътрудничество с Казахстан е много разнообразно. То покрива на практика всяка възможна сфера на сътрудничество. Ето защо всички сфери на сътрудничество непременно ще бъдат обсъдени детайлно“, добави той.

Двете руски нефтопреработвателни компании, които бяха санкционирани от администрацията на Тръмп миналия месец, след като опитите на САЩ да посредничи за мир в Украйна изпаднаха в застой, имат значителни дялове в Казахстан, който сам е енергиен гигант, изнасящ по-голямата част от петрола си през Русия.

„Лукойл“ има дялове в находищата „Тенгиз“ и „Карачаганак“, които се разработват от западни компании.

Казахстан се опитва да балансира позицията си относно войната в Украйна, поддържайки тесни връзки със съседната си Русия, която е негов основен търговски партньор, докато същевременно подкрепя териториалната цялост на Украйна.

Русия отдавна е основния външен партньор в Централна Азия, въпреки че Китай също има значително влияние, а Западните сили задълбочават отношенията си с региона.

Токаев заедно с други четирима президенти от Централна Азия посети Вашингтон миналата седмица, където се срещна с Тръмп. На тази среща казахстанският президент приветства „началото на нова епоха на взаимодействие между САЩ и Централна Азия“.