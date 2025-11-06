Община Елхово набира предложения за съставяне на проекта за бюджет за 2026 г.

Община Елхово набира предложения за съставяне на проекта за бюджет за 2026 година. До 28 ноември т. г. граждани и институции могат да подават своите писмени предложения, съобщава на сайта си местната администрация.

За целта са поставени кутии в Центъра за административно обслужване в сградата на Общината, в Медицинския център №1 и на касата на „Български пощи” в града. На имейл obshtina@elhovo.bg и kmet@elhovo.bg също могат да се подават предложения.

През настоящата година крайграничната община в област Ямбол разполага с бюджет от над 31 млн. лева. Финансовата рамка беше приета единодушно на заседание на Общинския съвет през месец май.

През октомври при обсъждане на предложение за актуализация на бюджета за 2025 г. съветниците гласуваха допълнителни близо 15 000 лв. за закупуване на апаратура за общинската болница. Други 50 000 лв. бяха заложени за обезпечаване на реализацията на европейски проекти, като авансово съфинансиране под формата на временни безлихвени заеми.