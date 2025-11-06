Училищни и читалищни библиотеки получиха като дарение книгата „Плевен в XXI век“ на журналистката Силвия Златкова

Училищни и читалищни библиотеки в Плевен, библиотеките на Медицински университет, на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“, на Педагогическия колеж и на Регионалния исторически музей получиха като дарение екземпляр от книгата „Плевен в XXI век“ на журналистката Силвия Златкова. Идеята е част от инициативата "Да обогатим фонда на училищната и читалищната библиотека“ на авторката съвместно с Регионална библиотека "Христо Смирненски".

Дарението бе обявено и връчено от Силвия Златкова на представители на училища, читалища и институции по време на специално организирано събитие в арт залата на плевенската библиотека. То стана възможно с подкрепата на представители на местния бизнес.

„Плевен в XXI век“ е резултат от 25-годишната журналистическа работа на Силвия Златкова, дългогодишен кореспондент на "Градът медиа груп" от Плевен за Северна България и отдадена на темите за развитието, перспективите и устойчивото бъдеще на града. Оформлението и предпечатът на книгата са дело на младата графична дизайнерка Лора Ралева.

С над 750 илюстрации документалната хроника представя повече от 100 обществени сгради с обща разгъната площ от близо половин милион квадратни метра, построени или реконструирани през първата четвърт на настоящия век. Освен представените сгради, тя съдържа още няколко раздела – за хората зад проектите – архитекти, инженери и строители, 25 авторски интервюта, публикувани през годините във водещи бизнес издания и знакови забележителности от града, с фокус върху емблемата на града - Панорама „Плевенска епопея 1877“. Показани са реализирани проекти на водещи архитектурни бюра, сред които над 30 авторски колектива от Плевен и региона и над 20 от страната, реализирани от множество строителни фирми.

„Плевен в XXI век“ отправя покана да погледнем на града като на място с потенциал за инвестиции, нови работни места, туризъм и култура. Това е не просто хроника, а поглед към бъдещето“, казва пред БТА за изданието Силвия Златкова.

Изданието представя в различен формат емблематични сгради от миналото и потенциала на града ни, като едновременно с това е иновативен начин за реклама на Плевен, културните забележителности и на местния бизнес.

Премиерата на книгата се състоя през месец май и събра представители на бизнеса, образованието, обществеността в града.