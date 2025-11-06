„Сфумато“ кани актьори, сценографи и режисьори в ателие с работно заглавие „Въпреки сгъстяващия се мрак наоколо“ по текстове на Боян Крачолов и водещ Маргарита Младенова.

Участниците трябва да са възраст, близка до тази на автора – 33 години, информират от театралната работилница. Ателието ще се проведе от 5 до 15 януари 2026 г. Репетиционният период за създаване на ателие-спектакъл е 16 януари – 10 февруари.

„Преди повече от половин година прочетох „Трактат за кихането“ – втората книга с разкази на Боян Крачолов. Прочетох я на един дъх, веднага след това – втори път, препрочетох и по-ранната му „Църква от сънища“, видяхме се с Боян, през лятото четох и много други негови текстове – кратки прози и драматургия, които той ми изпрати. Последваха няколко срещи – вече работни, върху възникналия „от раз“ силен импулс да „изправим на крака“, на сцена тия толкова живи, интелигентни, смислени поетични и самоиронични – всъщност повече монолози, отколкото разкази – които „плачат за театър“, разказва Маргарита Младенова.

По думите ѝ това са монолози на 33-годишния човек, на човека в Христовата възраст, който безпощадно изследва себе си и света в търсене на смисъла: „Който няма къде да избяга от проклятието на своята интуиция за предназначение.

Интуиция за битие. Който пише – и прави, за да узнае. Ако е вярно твърдението на Боян, че писането му е подбудено от театралните опити на „Сфумато“, още по-вярно е, че сега писаното подбужда нови театрални идеи. Какъв театър е кодиран в тези съдържания, предстои да открием“.

/ДД