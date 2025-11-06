Необходими са спешни мерки за решаването на кадровия проблем в МБАЛ "Югозападна болница", каза управителят д-р Илия Тонев

Необходими са спешни мерки за решаването на кадровия проблем в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) "Югозападна болница". Това каза за БТА управителят д-р Илия Тонев. По думите му в момента екипът се състои от 450 души, сред които лекари, специалисти по здравни грижи, лаборанти, санитари. 48 процента от тях са в пенсионна или предпенсионна възраст, поясни той и определи този факт като силно притеснителен. Персоналът застарява, а не идват млади кадри, които "да поемат щафетата" и да дадат някакъв оптимизъм за развитието на здравеопазването в района, допълни д-р Тонев.

Въпреки опитите да се привлекат млади хора на работа в "Югозападна болница", това се случва бавно и трудно. Управителят на лечебното заведение добави, че има подкрепа от страна на кметовете на Петрич и Сандански. Създаден е Фонд за финансиране на млади специалисти. Осигуряват се стипендии на студенти, специализанти, на студенти по здравни грижи, където се очаква да настъпи най-голям кадрови проблем, но резултатите по думите му не са много добри. На работа до момента са привлечени около 20 специалисти, но са нужни много повече. Младите хора за съжаление предпочитат работа в големия град, коментира д-р Тонев. Структурата на дейността на болницата в момента е разпределена в две бази, в Петрич и Сандански. Това според него допълнително усложнява процеса на разпределението на кадрите и оптимизацията им в различните структури. Управителят на МБАЛ "Югозападна болница" напомни, че в последните две години е имало сериозни кадрови кризи, но към момента в болницата няма отделения, които да са застрашени от закриване.