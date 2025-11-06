На Обществения съвет за бъдещата детска болница не е предоставяна достатъчно информация, здравното министерство е на обратното мнение, каза проф. Иван Литвиненко

Не ни е предоставяна навреме и достатъчно информация, здравното министерство е на противоположното мнение. Това каза за БТА проф. Иван Литвиненко, председател на Обществения съвет (ОС) за изграждане на бъдещата национална детска болница, след среща на членовете на Обществения съвет със заместник-министъра на здравеопазването Добромира Карева и с директора на Здравната инвестиционна компания за изграждане на национална детска болница – Десислава Малинова. По-рано днес членовете на Обществения съвет подадоха колективна оставка. След изявлението си пред медиите членовете на Обществения съвет бяха поканени на среща в Министерството на здравеопазването.

Директорът на инвестиционната компания не се е съгласила с твърдението на Обществения съвет, че ОС има право да получи информация за предстоящото задание за проектиране на болницата. По думите му Общественият съвет продължава да настоява, че има това право, но тя твърди, че няма, като аргументът е, че ако предварително изтече информация, би могло конкурсът да бъде опорочен. Според него по същата логика и цялото министерство не трябва да участва, за да не изтече информация. Защо точно от Обществения съвет – хора, които са натоварени да следят за това, ще изтече информация, попита той. Има начини това да се преодолее, но не се разбрахме по тази точка, каза още проф. Литвиненко.

ОС беше създаден преди две години и половина, като целта му е осигуряване на прозрачност в процеса по изграждане на бъдещата детска болница в столичния кв. "Горна баня". В ОС участват лекари и представители на неправителствени организации.