Парламентът ще обсъди днес ветото на президента върху промените в Закона за насърчаване на инвестициите, свързани с "Лукойл"

Депутатите включиха нова точка в програмата за днес – ново обсъждане на върнатия от президента Румен Радев Закон за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, приет от парламента на 24 октомври. Това стана след консултации между парламентарните групи на председателски съвет.

Преди това заседанието на парламента беше прекъснато и в почивката се състоя заседание на Комисията по енергетика, която отхвърли ветото на държавния глава върху промените в Закона за насърчаване на инвестициите. Приетите изменения предвиждат евентуална продажба на активи на "Лукойл" в страната да става след решение на Министерския съвет, но при налично положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

След възобновяване на пленарното заседание, по предложение на ГЕРБ-СДС, председателят на Народното събрание Рая Назарян свика председателски съвет, след който ветото на президента беше включено като четвърта точка в програмата за днес.