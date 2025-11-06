Производството в бизнес услугите в България през август на месечна и на годишна основа, отчита НСИ

Общият индекс на производството в областта на бизнес услугите през август намалява с 1,3 на сто спрямо предходния месец, сочат предварителни и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ). Спрямо август 2024 г. е регистрирано понижение с 0,7 на сто на календарно изгладения индекс по предварителни данни.

През август 2024 г. показателят се увеличи с 1,5 на сто на месечна основа, а на годишна беше отчетено нарастване със 7,3 на сто, показва справка в НСИ.

Месечни изменения

През август 2025 г. намаление спрямо предходния месец е отчетено в следните сектори: Административни и спомагателни дейности - с 11 на сто, Професионални дейности и научни изследвания - с 6,2 на сто, и Операции с недвижими имоти - с 2,5 на сто. Увеличение се наблюдава в секторите: Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 2,7 на сто, Транспорт, складиране и пощи - с 1 на сто, и Хотелиерство и ресторантьорство - с 0,9 на сто.

Годишни изменения

На годишна база понижение на производството е отчетено в секторите: Професионални дейности и научни изследвания - с 14,4 на сто, и Административни и спомагателни дейности - с 1 на сто. Увеличение се наблюдава в секторите: Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 5,4 на сто, Хотелиерство и ресторантьорство - с 0,9 на сто, Транспорт, складиране и пощи и Операции с недвижими имоти - с по 0,7 на сто.