Учреден е „Съвет на бизнеса“ към УАСГ за по-тясно сътрудничество между академията и строителния сектор

Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) учреди „Съвет на бизнеса към УАСГ“ с цел изграждане на ефективно партньорство между академичната общност и строителната индустрия. Инициативата е на ръководството на университета, начело с ректора – доц. д-р арх. Гичка Кутова-Каменова, с активното участие и на студенти. Целта е развитие на кадри, насърчаване на иновации и постигане на устойчив растеж в строителния сектор.

Сред основните направления за сътрудничество са образование и практическо обучение, научноизследователска дейност, устойчиво строителство и зелени технологии, квалификация на кадри, иновации и предприемачество, както и партньорства с общини и институции. Сред възможностите са създаване на стажантски и дуални програми, съвместни лаборатории и демонстрационни центрове, както и участие в национални и европейски проекти. УАСГ ще работи с бизнеса за разработване на решения за енергийна ефективност, внедряване на зелени стандарти (LEED, BREEAM) и подкрепа за стартъпи в строителството и архитектурата. Инициативата предвижда и организиране на форуми, конференции и награди за добри практики и иновации, с активен фокус върху партньорството „УАСГ – бизнес – общество“.

В събитието участваха множество водещи фирми от бранша, които подкрепиха идеята и заявиха желание да продължат активното си сътрудничество с университета. Сред присъстващите бяха и представители на Студентски съвет при УАСГ, които дадоха примери за успешно партньорство между бизнеса и УАСГ — като създаването на ново споделено пространство за работа на студентите. Те подчертаха нуждата от повече подобни инициативи, предлагане на възможности за летни стажове, както и по-голяма ангажираност на държавата към инженерните специалности в строителството.

Едно от вече осъществените в УАСГ действия е въведеният от миналата година задължителен преддипломен стаж в регистрирани партньорски фирми, които вече надхвърлят 300. Сред обсъдените теми бяха провеждането на външни лекции, посещения на строителни обекти и евентуално въвеждане на дуални форми на обучение, които позволяват на студентите едновременно да учат и работят.

Компаниите бяха насърчени да споделят свои иновации, които с времето да бъдат интегрирани в учебните планове, така че студентите да бъдат в крак с тенденциите и технологичния напредък в сектора. Бяха поставени и въпроси за предизвикателствата пред професиите в хидростроителството, водоснабдяването и канализацията и транспортно строителство, където се наблюдава остър недостиг на кадри.

Подчертана беше нуждата от обединяване на усилията на бизнеса и образованието, както и необходимостта от държавна подкрепа за развитие на инженерните специалности.

В научен план бе обсъдена нуждата специалисти от УАСГ да участват като консултанти и експерти в сътрудничество с бизнеса, както и прилагане на експертния потенциал на университета по значими въпроси. Беше спомената и нуждата от по-широкото обществено и медийно представяне на инженерните професии.

Предстои оформяне на работни групи, които ще адресират както образователните нужди на студентите, така и научноизследователския потенциал на университета. Целта е да се създадат устойчиви механизми за развитие на кадри, иновации и конкурентоспособност в строителния сектор.

(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание на договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и Университета по архитектура, строителство и геодезия)