Научната конференция „Западните български покрайнини – история и перспективи“ започна днес в София и ще продължи в Босилеград

Двудневната научна конференция „Западните български покрайнини – история и перспективи“, организирана съвместно от Института за исторически изследвания при Българската академия на науките (БАН), Научния институт „Западни покрайнини“, Културно-информационния център „Босилеград“ и Националния научен експедиционен клуб ЮНЕСКО, започна днес в София. Утре участниците ще заседават в Босилеград, Сърбия.

„Вярвам, че конференцията е и послание към нашите сънародници в Западните покрайнини, че ние мислим за тях“, каза по време на откриването на форума проф. Даниел Вачков, директор на Института за исторически изследвания при БАН.

Първият ден на конференцията се проведе в Националния студентски дом в София и събра представители на академичната и научната общност, студенти, както и представители на държавни институции. В рамките на форума са засегнати теми, свързани с историческите събития, касаещи правно-териториалните аспекти, демографията и икономическото състояние на района, както и настоящето и бъдещето на Западните покрайнини.

„Тази научна конференция има за цел не само да очертае нови изследователски полета, но и да запълни сериозни пропуски в нашата историография“, каза още в своето слово проф. Вачков.

По време на откриването беше изчетено поздравителен адрес от името на министъра на външните работи Георг Георгиев. „Научната конференция е израз на стремежа на организаторите, но и на нас като граждани, да пазим паметта на хората, посветили живота си на святото дело да съхранят българщината там, където има и един българин“, се посочва в словото. Министърът подчертава, че България няма да се откаже да защитава правата на българските национални малцинства навсякъде, където ги има.

Райна Манджукова, директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, подчерта, че училищата и читалищата са ключови институции за съхраняването на българската идентичност. „Трябва да продължаваме да поддържаме тези връзки. Те са важни за нашите сънародници в Западните покрайнини, за да знаят, че България не ги е забравила“, каза Манджукова.

Димитър Цанев, консул на България в Ниш, представи пред участниците предизвикателствата пред работата с българската общност зад граница и защитата на нейните интереси. Той пожела успех на конференцията и изрази надежда тя да обхване повече от проблемните на нашите сънародници.

Председателят на Националния научен експедиционен клуб ЮНЕСКО Кристиян Калчев отбеляза, че конференцията е продължение на едно важно начинание. „Да пазим историческата памет, да споделяме знания и да търсим по-добро бъдеще за българските общности в Западните покрайнини“, заяви той. Калчев добави, че когато науката и обществото действат с обща цел, резултатът има дълбок и траен смисъл.

На събитието присъства и Стоян Таслаков, председател на Комисията по политиките за българите извън страната към Народното събрание. „Темата на конференцията е изключително важна. Чрез нея показваме, че не сме забравили нашите сънародници от Западните покрайнини и че сме дълбоко ангажирани с техните проблеми“, каза Таслаков.

Втората част на конференцията ще се проведе на 7 ноември от 15:00 часа в салона на Културно-информационния център „Босилеград“.

Както съобщи БТА, в рамките на програмата са планирани четири заседания с по 5–6 панелисти и време за дискусии между тях.

Сред участниците са историци от БАН, УНИБИТ, НБУ, Военната академия, Регионалния исторически музей – Велико Търново, Общинския исторически музей – Трън, Националния военноисторически музей, Научния институт „Западни покрайнини“, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 149-о СУ „Иван Хаджийски“, Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва – Русе, КИЦ „Босилеград“ и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

В двата дни на конференцията са предвидени общо пет заседания, на които ще бъдат представени над 30 доклада.