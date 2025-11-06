Подробно търсене

ДЦК за 300 млн. лева ще предложи за продажба Министерството на финансите на аукцион, насрочен за 17 ноември

Мартин Леков
Снимка: Владимир Шоков/БТА (БТ), архив
София,  
06.11.2025 11:59
 (БТА)

Държавни ценни книжа (ДЦК) със срочност 7 години в размер на 300 млн. лева ще предложи Министерството на финансите на вътрешния пазар на аукцион, насрочен за 17 ноември тази година, става известно от съобщение на сайта на Българската народна банка. Предложеното количество ще бъде от емисия № BG 20 400 25 210/29.01.2025 година. 

Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти, пише в съобщението. Първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна. Максималното количество ДЦК, което един участник може да придобие със състезателни поръчки е в размер на 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество. Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество. 

Участниците в аукциона трябва да имат предвид, че Министерството на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното. 

Към днешна дата Министерството на финансите е набрало нов дълг на вътрешния пазар в размер на 3 млрд. лева след 12 успешно проведени аукциона, сочи справка на БТА в данните на финансовото ведомство. Паралелно с това страната ни излезе два пъти на международните капиталови пазари, пласирайки облигации в размер на 4 млрд. евро (7,82 млрд. лева) и 3,2 млрд. евро (6,25 млрд. лева) съответно през април и юли.

Ако аукционът, насрочен за 17 ноември, бъде успешен общият размер на поетия нов дълг чрез продажба на ДЦК през 2025 година ще достигне около 17,4 млрд. лева. 

Максималният размер на новия дълг, който може да пласира България на вътрешния и външния пазар през тази година възлиза на 18,9 милиарда лева.

В проекта за бюджет за следващата 2026 г., който беше публикуван за обществено обсъждане в началото на тази седмица, е предвидено таванът за нов дълг през годината да възлиза на 10,4 млрд. евро. В края на 2026 година е заложено в проекта държавният дълг да достигне 37,6 млрд. евро или 31,3 процента от брутния вътрешен продукт.

