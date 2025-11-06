Свободни места за инженерни и туристически кадри са обявени в Смолянска област

Работодатели в Смолянска област търсят предимно инженерни кадри, работници в промишлеността и персонал за обекти в туризма. Това сочат данните от обявените свободни работни места в бюрата по труда в Смолян, Златоград, Девин и Мадан. В навечерието на ски сезона се увеличават обявите за хотелски администратори, бармани, сервитьори, готвачи, спасители в басейни, аниматори, камериерки.

И през ноември е свободна позицията за началник на отдел „Устройство на територията, общинска собственост, техническа инфраструктура и екология“, обявена в Бюрото по труда в Смолян. Актуални за пореден месец остават обявите за конструктор, технолог инструментално производство, строителен и инженер по автоматизация.

Общо 216 са вакантните места за кадри със средно и основно образование, оповестени от Бюрото по труда в Смолян. За промишлени предприятия се търсят монтажници на изделия от пластмаса, инспектори по качество на производствени процеси, машинни оператори, отговорници за зареждане на производствени линии, шлосери. Дори в края на активния строителен сезон, в Бюрото по труда в областния град са обявени свободни места за строителни и общи работници. Фирми от хотелиерския бизнес са заявили вакантни позиции за 5 хотелски администратори, 2 спасители за басейн, 2 работници в ски гардероб, 8 готвачи, майстор на тестени изделия , 2 аниматори, 2 помощник-готвачи, 13 бармани, 3 помощници в кухня, 16 камериерки, 5 миячи на съдове.

Общо 47 места за шивачки са заявени в бюрата по труда в Златоград, Девин и Мадан. В Златоград и Девин работодатели търсят управител на бар, готвач, помощник в кухня, майстор на хлебни изделия, камериерки, сервитьори, рецепционист, помощник - готвач.