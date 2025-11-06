Писателят Васил Попов ще представи печатно издание на „Лехуса" - втората книга от поредицата си „Мамник"

Писателят Васил Попов ще представи в печатно издание книгата „Лехуса" - второто заглавие от поредицата си „Мамник" на 13 ноември в столичния клуб „Грамофон". Началният час е 19.00, а водещ на премиерата ще бъде Десислава Желева, съобщават от екипа на издателство „Колибри".

Както БТА писа, продължението на аудиосериала „Мамник“ - „Лехуса" излезе на 10 април т.г. След „Мамник“ и „Лехуса“, като аудиокнига с гласа на Владимир Пенев излезе и „Аждер“, която е третата част от поредицата. Издателите посочват, че художник на корицата на „Лехуса" е Живко Петров.

По думи на екипа на издателство „Колибри" в "Лехуса" граничните полицаи Божана и Митко този път ще се изправят пред още по-сложни загадки, които ще ги отведат до древен храм кладенец и новооткрито тракийско съкровище. В разплитането на случая ще им помага и археологът Лора Кадурина – приятелка на Божана от студентските години. Ала Вракола ще се окаже тясна за мащабите на мистерията и те ще се доберат до потайностите на Странджа планина. В лабиринтите на загадката героите ще се сблъскат с нови приятели, но и с нови страхове.

На 21 ноември от 18:30 ч. премиерата ще се пренесе в книжарница Orange - Пловдив център.

Васил Попов е роден през 1990 г. в София. Завършва екология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, след което три години работи за телевизионния канал „Нешънъл Джиографик“. Страстта му към фотографията го води на впечатляващи места из цяла България, а интересът му към българската природа и фолклор е в сърцевината на бъдещия му творчески път. През 2020 г. печели първия конкурс за оригинален аудиосериал, организиран от Storytel Studio. Така на българския литературен пазар се появява „Мамник“ – произведението, което променя историята на жанровата литература у нас и продължава да разкрива пред хиляди читатели енигматичните лица на българското народно творчество.

Васил Попов е автор и на книгите „Вълчи разкази“ (2022), „Пермафрост“ (2023). „Лехуса“ е новият му роман.

/ЕМС/