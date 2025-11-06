Българският патриарх Даниил възглави заупокойната света литургия в Троянския манастир в памет на патриарх Максим

Българският патриарх Даниил възглави заупокойната света литургия в Троянския манастир „Успение Богородично“ в памет на патриарх Максим. Днес се навършват 13 години от кончината му.

„Приснопаметния и блажено починал патриарх Максим помним с неговата достолепност, блага мъдрост, трупана през годините с преодолените изпитания в неговия живот. Утвърдил се във вярата в Бога, в неговите заповеди, утвърдил се от опит, че това е, което пребъдва и установява човешкия живот на здрава основа. Днес виждаме колко много имаме нужда от неговата мъдрост, дълготърпение, благост, кротост, въздържание. Дядо Максим беше образ на Христовите добродетели, които въплъщаваше в себе си – неизменна кротост, смирение, дълготърпение, молитвеност на Бога на Светата църква, добросъвестно служение. От всичко това ние имаме голяма нужда днес“, заяви пред журналисти патриарх Даниил.

По думите му днес трябва да се помолим за покоя и тишината на патриарх Максим. „Каквото като човек е съгрешил, Бог да му прости. Вярваме, че той се застъпва за нас пред Бога, защото добросъвестно докрай извървя пътя на вярата“, добави българският патриарх Даниил и пожела да следваме дядо Максим, да пребъдваме в неговите съвети, пример и отеческо богослужение.

В манастирския храм, където зад чудотворната икона на Света Богородица Троеручица се намира гробът на патриарх Максим, ще бъде отслужена и панихида. В службите участват митрополити и епископи от Българската православна църква (БПЦ).

„Патриарх Максим остави дълбока и трайна следа в Българската православна църква. Всеподателят Бог му дарува дълги години на патриаршеско служение – повече от 40 години. През тези години той показа стоицизъм, твърда вяра, колко мъдър трябва да бъде духовният водач на българския народ и с каква любов трябва да се отнася към народа, с колко голямо търпение към всички около него“, заяви игуменът на Троянския манастир Драговитийски епископ Василий.

Великотърновският митрополит Григорий определи дядо Максим като голяма духовна планина – полезна, благородна и поучителна. „Все повече с времето ние започваме да разбираме същността на неговия живот – работа и молитва“, каза дядо Григорий. По думите му Негово светейшество е бил истински монах, пример за духовниците с неговата скромност, молитвеност и поучение.

Да отдадат почит в Троянската света обител дойдоха също политици и граждани. Сред тях бе кметът на община Троян Донка Михайлова.

„Троянският край ще помни винаги патриарх Максим, защото той е роден в Орешак и хората го обичат. Мисля, че посланието, което той остави във времето, е, че единението е това, което може да спасява църквата и народа ни и да ни позволява да преодоляваме трудни моменти от историята си“, заяви Михайлова.

Патриарх Максим почина на 6 ноември 2012 г. на 98-годишна възраст, след като ръководи Българската православна църква 41 години - от 1971 г. до 2012 г.