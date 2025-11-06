Общо 15 процента от възрастните хора участват в обучения и квалификации, се казва в доклад на Европейския център за развитие на професионалното обучение

Общо 15 процента от възрастните хора в Европа участват активно в обучения и допълнителни квалификации. Същевременно близо половината от европейците се нуждаят от надграждане на уменията. Това се казва в доклад на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) към Европейския съюз (ЕС), който беше представен на уебинар в рамките на проекта "Agenda 4 Skills - Програма за уменията" на Министерството на образованието и науката (МОН), съобщава пресцентърът на ведомството.

В доклада "Формиране на ученето и уменията за Европа - време за действие" се посочва, че Европа навлиза в "десетилетието на уменията", заради което са необходими системни промени в образованието и ученето през целия живот.

"Темата за уменията е разговор за бъдещето", каза главният секретар на МОН и ръководител на проекта Agenda 4 Skills Любомир Йосифов при откриването на събитието. Той посочи, че целта на проекта е да подпомогне модернизацията на системата за професионално образование и обучение, като обедини в едно цяло три ключови направления - развитието на компетентности и квалификации, валидиране на знания и умения, придобити извън формалното образование и насърчаване на участието на възрастните в ученето през целия живот.

Анализът на CEDEFOP показва, че над 70 процента от икономическите сектори страдат от недостиг на квалифицирани кадри. Докладът определя четири основни предизвикателства пред европейските общества: технологична трансформация и изкуствен интелект, демографски промени и недостиг на кадри, зелена икономика и устойчивост, както и социално включване.

В документа се подчертава значимостта на валидирането на знания и умения, и въвеждането на микроквалификации като инструменти за признаване на реалния опит на хората и адаптирането им към изискванията на пазара на труда.

Експертът от дирекцията "Професионално образование и обучение" (ПОО) в МОН Весела Караянева представи напредъка на България относно валидирането на умения. Тя припомни, че с постановление на Министерския съвет бяха регламентирани условията и таксите за валидиране на професионална квалификация, придобита чрез неформално обучение или информално учене. Това ще даде достъп до процедурата на широк кръг хора, които желаят да валидират своята професионална квалификация. Ще се разширят възможностите за адаптиране към изискванията на пазара на труда на лицата, успешно преминали през процеса. Чрез събиране на определените такси ще се осигурят и средства за дейностите по организиране на процеса по валидиране на професионални знания умения и компетентности.

Експертът по дуално обучение Полина Златарска от дирекцията ПОО в МОН каза, че в съвременните образователни изисквания се поставя все по-малък акцент върху тясно специализирани професионални умения, а по-важно става развитието умения - като саморегулация, концентрация, управление на времето и работа в екип. Тя посочи, че вече има модели за дуално обучение и за възрастни. По думите й още от 2015 г., когато беше въведено дуалното обучение в българските училища, работодатели питат и за такъв тип образование със студенти. МОН работи в тази насока, като започва реализирането на голям проект "От висше образование към заетост", насочен към обучение чрез работа за студенти.

На 19 ноември предстои поредното издание на Националните дни за учене през целия живот. Те ще се състоят в Химикотехнологичния и металургичен университет по проекта Agenda 4 Skills и ще съберат представители на различни институции, работодателски и синдикални организации, които ще представят различни политики и проекти за развитие на уменията и ученето за възрастни, информират от МОН.