Тази вечер е премиерата на „Деветдесет” в Младежкия театър. В главните роли са Владимир Карамазов и Кристина Янева.

„Деветдесет” е и за любовта, и за неспособността да обичаме. Едното и другото май се припокриват. Онази романтика, която носи думата любов, все повече и повече изчезва. Един ден ще се наложи да реставрираме, да махаме, натрупаните пластове и от тази дума“, казва пред БТА режисьорът Ивайло Христов.

Пиесата от Джона Мъри-Смит поставя особено актуални въпроси за човека и отношенията между нас като личности. В центъра на историята са двама души, някога свързани от любов, които получават деветдесет минути, за да се сбогуват. В това кратко време те преминават както през спомени, така и през болезнени признания – едно пътуване през целия им живот, събран в последен разговор. Въпросът е колко време е нужно, за да се сбогуваш с човека, когото си обичал и изгубил. Деветдесет минути – толкова си дава Изабел, за да срещне отново Уилям – бивш съпруг, любим, предател... Това са деветдесет минути, в които миналото и настоящето се сблъскват, а между иронията и болката изникват въпросите – може ли любовта да остарее и има ли край, който не е начало на нещо друго.

Сценографията и костюмите са на Марина Янева, а музикалната среда е създадена от Антони Дончев.

Джоана Мъри-Смит е родена през 1962 г. в Мелбърн. След като написва няколко не съвсем успешни пиеси, през 1995 г. публикува „Чест“ – заглавие, което бързо се превръща в хит, играе се на сцената на „Театър 199“. Нейна драматургия се играе по целия свят, на повече от 20 езика. Автор е на близо 30 пиеси, сред които още „Бомби“ (играе се в театър „София“ под името „Скрити лимонки“), „Швейцария“ (в „Театър 199“), „Женски род“, „Берлин“, както и на четири романа, на няколко филмови сценарии и либрета. Носител е на редица награди в Австралия и чужбина. Почетен професор е по литература на Мелбърнския университет.

Следващите представления на „Деветдесет“ са на 7, 26 ноември и 2 декември.

/ДД