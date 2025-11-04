Екип от Геолого-географския факултет на Софийския университет изследва и дигитализира уникални географски източници в Зографския манастир

Изследователски екип от Геолого-географския факултет (ГГФ) на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проучи и дигитализира карти, атласи и книги от богатия библиографски фонд на славянобългарския манастир "Св. Георги Зограф" в Атон (Света гора). Това съобщи пресцентърът на висшето училище.

В своята изследователска задача доц. д-р Димитър Желев, асистент д-р Кирил Николов и студентите - Константин Маринов (специалност "Геопространствени системи и технологии") и Боян Петров (магистърска програма "Ландшафтна екология и природен капитал"), успяха да опишат и сканират десетки географски и картографски източници от XVII-XX век.

Много от откритите материали са без аналози в българските библиотеки и нямат дигитални версии в интернет. Сред най-ценните находки се открояват авторски издания на Анастас Иширков, част от които са лично надписани и дарени от него за библиотеката, учебник по география от Ботьо Петков, исторически атласи и старинни пътеписи от българските земи.

В сътрудничество със Зографския манастир резултатите от проучването ще бъдат представени през следващите месеци в поредица от статии, фототипни издания и изложби. Инициативата е част от политиката на ГГФ за опазване и популяризиране на научното и културното наследство в сферата на науките за Земята, отбелязват от Софийския университет.