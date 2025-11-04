Подробно търсене

Президентът на Германската футболна федерация Бернд Нойендорф заяви, че страната може да обмисли кандидатура за Световно първенство

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Martin Meissner
Мюнхен,  
04.11.2025 12:23
 (БТА)

Германия може да обмисли кандидатура за домакинство на Световно първенство по футбол за мъже за трети път в бъдеще, заяви президентът на местната федерация Бернд Нойендорф.

Западна Германия беше домакин на Мондиала през 1974 година, а вече обединена Германия организира изданието през 2006-а. Последното голямо събитие в страната беше Евро 2024 за мъже.

Нойендорф коментира пред агенция DPA в навечерието на събранието на централата в петък, че е възможна друга кандидатура за Световен шампионат при мъжете.

"В момента сме концентрирани върху кандидатурата за Европейското първенство за жени през 2029 година. Но със сигурност мога да си представя, че ще разгледаме този въпрос в бъдеще и ще проучим условията, при които подобна кандидатура би била възможна", заяви Нойендорф.

Кандидатурата би била за 2038 година или по-късно, тъй като изданието през 2026-а ще се проведе в Съединените щати, Мексико и Канада, турнирът през 2030-а - в Мароко, Португалия, Испания, Уругвай, Парагвай и Аржентина, а през 2034 година шампионатът ще бъде в Саудитска Арабия.

"Ясно е, че има само няколко асоциации в света, които имат инфраструктурата да бъдат домакини на такъв турнир с 48 отбора и да отговарят на изискванията, свързани с него", каза още Бернд Нойендорф.

"Можем уверено да кажем, че имаме отлична инфраструктура. Но има наистина дълъг път, който да бъде извървян", добави той.

Германия кандидатства за Световното първенство по футбол за жени през 2027 година, но загуби избора от Бразилия. Другите кандидати за Европейското първенство за жени през 2029-а са Полша, Португалия и съвместна кандидатура на Швеция и Дания.

