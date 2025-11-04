Президентът Румен Радев връчи националното знаме на 34-ата българска полярна експедиция

Държавният глава Румен Радев връчи националния флаг на участниците в 34-ата Българска антарктическа експедиция. На церемония в Гербовата зала знамето прие ръководителят на експедицията проф. Христо Пимпирев.

”Който владее ключа към тайните на Белия континент, той владее и нашето бъдеще”, каза Радев. “Един от най-значимите приноси на изследователите на Антарктида е фактът, че през годините успяха да изградят модел на успешно бъдеще за планетата — бъдеще не на войни и взаимоунищожение, а на разбирателство, приятелство, солидарност и взаимопомощ. Именно тези ценности са от ключово значение за оцеляването в суровите условия и за успеха на всяка дейност на този строг и изпитателен континент”, допълни президентът.

За четвърта поредна година българската експедиция ще плава към Ледения континент с българския изследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“. Първата група учени заминава на 10 ноември към полярната база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън.

Държавният глава посочи, че благодарение на далновидността и усилията на българските учени и изследователи, България се е наредила сред първите полярни нации. “И днес продължава да утвърждава своето място не само на Белия континент, но и на картата на световните научни достижения. Нашата изследователска база непрекъснато се разширява и модернизира, превръщайки се във все по-привлекателен център за учени и изследователи от цял свят. И тази година ние затвърждаваме стабилното си място в полярната общност с множество нови научни проекти и международни партньорства”, допълни той.

Президентът подчерта, че нарасналите технически възможности на България ѝ позволяват да се отблагодари на всички държави, които през годините логистично подкрепяха нашата мисия.

“Тук е мястото с гордост да отбележим, че над 1600 обекта на Белия континент носят български имена. Те не само ни напомнят за нашето десетилетно присъствие там, но и носят частица от българския дух в тези далечни земи. Днес никой вече не се съмнява в изключителното значение на научните наблюдения и изследвания на Белия континент — за екологията, за борбата с климатичните промени и за разгадаването на тайните на планетата от милиони години насам”, каза още държавният глава.

Той благодари на проф. Пимпирев и участниците в експедицията за научния им принос, на посланиците на държави, които през годините са оказвали помощ на българските полярни експедиции, както и на всички онези, които изпращат свои учени и изследователи в нашата база, за да задълбочаваме партньорството си и да градим един наистина мирен и проспериращ свят.

Проф. Христо Пимпирев се обърна към присъстващите, като подчерта, че "с нашия научноизследователски военен кораб доказахме, че сме морска нация".

"Освен настоящата експедиция, вече имаме редица изследвания, осъществени с нашия научноизследователски кораб. Провеждаме проучвания на морските течения, свързани с повишаването на морското равнище и глобалните климатични промени, съвместно с нашите колеги от Германия – от Океанологическия институт в Хамбург. След броени дни в Пунта Аренас към нас ще се присъединят учени от Съединените американски щати и от Португалия, с които ще изследваме морската биология на океана и влиянието на глобалните климатични промени върху този уникален жив свят, обитаващ единствената все още незамърсена част от нашата планета", допълни той.

И припомни, че българското присъствие в Антарктида започва с две малки бараки, най-голямата от които е едва 18 квадратни метра.

"Днес имаме цяло селище, което приютява учени от цял свят. Това се дължи на приятелството ни с нашите съседи – антарктическите държави, както и на факта, че сега ние самите помагаме на новите антарктически страни", подчерта проф. Пимпирев. "Разбира се, дължим много и на президентството, защото това е единствената институция, която се избира пряко от народа – не по партийни листи, както при парламентарните избори. Избира се човекът, достоен да бъде президент на Република България", допълни той. Подчерта гордостта си, че вече за 33-ти път е в Гербовата зала, за да получа знамето за нашите полярници.

"Това ни носи голям късмет, защото досега никога не сме имали тежък инцидент. От президента Радев получавам знамето за девети път и искрено се надявам, че по време на настоящата експедиция той лично ще посети Ледения континент. Там ще заменим стария, вече излющен герб – подарен преди 20 години от президента Първанов – с нов, който да служи поне още четвърт век на нашата полярна станция. Убеден съм, че тя ще съществува и през следващия век, когато там ще работят децата на нашите деца – в един по-мирен и по-щастлив свят", заключи проф. Пимпирев.

На церемонията присъстваха секретари и съветници, представители на академичната общност, адмирали и офицери, представители на държавни институции, посланици, както и професор Пимпирев и участниците в 34-та антрактическа експедиция. Сред присъстващите бе и генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев.

През настоящата експедиция ще се реализират общо 25 научни проекта, от които 15 са на екипи от България, в областта на микробиологичните изследвания, морската биология, медицината, социологията, космическите изследвания и океанологията. Ще продължат системните наблюдения на полярната околна среда, предвид климатичните промени. Научните екипи са от Софийския университет, Техническия университет и институти към БАН.

В българската експедиция за втора година ще участват учени и от Гърция, Черна гора и Румъния, а голям проект по морска биология ще се осъществи заедно с учени от Португалия и САЩ.