Нестеров стартира с победа на сингъл на турнир по тенис в Бахрейн

Националът на България за "Купа Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Манама (Бахрейн) с награден фонд 15 хиляди долара.

Петият в схемата Нестеров надделя на старта на основната схема над Тайлър Стайс (САЩ) с 6:4, 6:2 след 103 минути игра.

22-годишният българин спечели първия сет с решаващ пробив в последния гейм, а във втората част дръпна набързо с 3:0 и до края нямаше проблеми.

Така за място на четвъртфиналите той очаква победителя от двубоя между Максимилиан Хомберг (Германия) и Сейдина Андре (Сенегал).

В надпреварата на двойки Нестеров и Александър Башки (Грузия) са поставени под номер 2, започват срещуХомберг и Зак Стивънс (Великобритания).