Русия заяви, че затяга обръча около Покровск

Анелия Пенкова
Един от входовете на украинския град Покровск, 20 декември 2024 г. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)
Москва,  
04.11.2025 12:21
 (БТА)
Руското Министерство на отбраната заяви днес, че руските сили затягат обръча около украинските войски в Покровск – транспортен и логистичен възел, който Москва се опитва да превземе вече повече от година, предаде Ройтерс, позовавайки се на ТАСС.

В изявление, цитирано от ТАСС, Министерството съобщи, че руските сили са прочистили 35 сгради от украински войници в Покровск. 

В документа се казва още, че руските сили затягат обръча и около град Купянск в Харковска област. 

Ройтерс не може да потвърди информацията за ситуацията на бойното поле. 

Украйна отхвърля твърдението, че войските ѝ са обсадени.

