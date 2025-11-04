Местната власт във Варна ще търси от държавата помощ за основен ремонт на Аспаруховия мост

Местната власт и депутатите от Варна ще търсят съдействието на държавата, за да бъде извършен основен ремонт на Аспаруховия мост, съобщиха от прсслужбата на Общинския съвет след заседание на сформираната работна група за изясняване техническото състояние на съоръжението. В срещата са се включили народни представители от Варна, председателят на ОбС инж. Христо Димитров, както и ръководството на общинската администрация.

От ОбС уточняват, че присъстващите депутати са поели ангажимент да организират среща с регионалния министър и ръководството на агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Целта ще бъде ремонтът на моста да бъде включен като приоритетен проект за АПИ. Идеята е да бъде направено пълно изследване на съоръжението, да се изработи технически проект и да бъде проведена обществена поръчка за основния му ремонт.

Все още няма риск за преминаващите по Аспаруховия мост, подчертават от Съвета. Становището на експертите е, че като цяло е в добро техническо състояние и конструкцията му е стабилна, въпреки че на места бетоновото покритие е разбито и има корозия на армировката.

На заседанието на работната група специално внимание е било обърнато на нуждата от осигуряване на алтернатива на Аспаруховия мост. Основният му ремонт би продължил дълго време, а ежедневно по него преминават над 10 000 автомобила. Освен това, южните райони на Варна, където живеят над 29 000 души, ще останат без адекватна транспортна връзка.

Според участниците в групата в дългосрочен план трябва да се обмисли изграждане на втори мост над Варненското езеро, или на тунел под канала. В краткосрочен план би могло да се осигури фериботна връзка през езерото. Макар че едва ли ще поеме целия автомобилен поток, такава линия би могла да обслужва спешни и специализирани автомобили, както и част от ежедневния трафик.