Фондовият пазар в Азия отбеляза нови максимуми в началото на седмица, наситена със събития

Основните фондови пазари в Азия днес се устремиха нагоре в началото на изпълнена със събития седмица, която ще бъде показателна за паричната политика на САЩ, информира Ройтрес.

Предпазливостта в поемането на рискове изведе до рекордни върхове на индексите в Япония и Тайван, докато китайските сини чипове достигнаха най-високото си ниво за последните 10 месеца.

Водещите индекси в Токио закриха с нови рекорди за втора поредна сесия, информира Киодо.

Nikkei-225 нарасна с 336,00 пункта или 0,77 на сто до 43 714,31 пункта, а по-широкият Topix прибави 13,28 пункта или 0,43 на сто до 3120,96 пункта.



Композитният индекс на Шанхайската фондова борса скочи с 1,2 на сто до 3740,50 пункта, посочва Асошеийтед прес. Австралийският S&P/ASX 200 остана на практика без промяна, а южнокорейският Kospi отстъпи 1,3 на сто до 3184,17 пункта.

Най-широкият индекс на платформата MSCI за акциите в Азиатско-тихоокеанския регион извън Япония добави 0,5 на сто, след като миналата седмица достигна четириседмичен максимум.

След срещата си с руския президент Владимир Путин в Аляска в петък, американският държавен глава Доналд Тръмп изглежда е по-близо до позицията на Москва за търсенето на мирно споразумение с Украйна вместо първо да се постигне примирие.

Тръмп ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери по-късно днес, за да обсъдят следващите стъпки, въпреки че конкретните предложения все още са неясни.

Основното икономическо събитие на седмицата ще бъде симпозиумът на Федералния резерв на Канзас Сити

в Джаксън Хоул, Уайоминг, от 21 до 23 август, където председателят Джером Пауъл на Управлението за федерален резерв (УФР) ще говори за икономическите перспективи и политиката на централната банка.

"Председателят Пауъл вероятно ще даде сигнал, че рисковете за заетостта и инфлацията се балансират, подготвяйки УФР да възобнови връщането на лихвения процент към неутрално ниво", посочва Андрю Холенхорст, главен икономист в "Сити рисърч" (Citi Research)

"Пауъл обаче няма да даде ясни сигнали за намаляване на лихвите през септември, като ще изчака докладите за заетостта и инфлацията през август. Това ще има доста неутрален ефект за пазарите, които вече напълно са отразили очакваното понижение през септември".

Индексите на Уолстрийт, където петъчната търговия приключи преди срещата Тръмп-Путин, закриха надолу, макар и за седмицата да бе отчетен растеж.

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average прибави 34,86 пункта или 0,1 на сто до 44 946,12 пункта.

По-широкият индекс S&P 500 загуби 18,74 пункта или 0,3 на сто до 6449,80 пункта, а индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq отстъпи 87,69 пункта или 0,4 на сто до 21 622,98 пункта.

За седмицата Dow Jones Industrial Average е нагоре със 770,51 пункта или 1,7 на сто, S&P 500 - с 60,35 пункта или 0,9 на сто, а Nasdaq - със 172,96 пункта или 0,8 на сто.