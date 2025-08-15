Повечето индекси на Българската фондова борса днес се повишават

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX се повишава с 0,33 на сто до 1053,95 пункта. Широкият измерител BGBX40 наддава с 0,29 на сто до 192,850 пункта. Пазарът "Бийм" отстъпва с 0,61 на сто до ниво от 110,04 пункта, сочат данните на борсовата платформа.

Другите два индекса на БФБ - BGREIT и BGTR30 също се повишаха.

На основния пазар на борсата днес бяха сключени сделки за над 2,186 млн. лева. На пазара MTF BSE International, на който се търгуват акции на световни компании, оборотът е за 185 273 лева. На пазара "Бийм" са продадени книжа за над 14 000 лева.

Книжата на "Първа Инвестиционна Банка" АД поевтиняват с 0,74 на сто до 5,34 лева едната, а тези на "Централна кооперативна банка" АД остават без промяна и се търгуват по 1,72 лева едната.

Акциите на "Сирма Груп Холд" АД отстъпват с 0,72 на сто и се продават по 1,37 лева за брой, а тези на "Софарма" АД отстъпват с 0,81 на сто и се продават по 2,46 лева едната.

Книжата на "Агрия Груп Холд" АД остават без промяна в днешната търговия и се купуват по 19,30 лева едната, а тези на "Химимпорт" АД бележи спад от 1,34 на сто и се търгуват по 0,735 лева едната.

Книжата на "Българска фондова борса" АД наддават с 0,54 на сто и се продават по 9,25 лева на акция.

На пазар "Бийм" акциите на "Глобал гейминг солюшънс" АД поскъпват с 2,22 на сто до 0,92 лева на брой, а тези на "Уебит инвестмънт нетуърк" АД отстъпват с 2,99 на сто и се търгуват по 1,30 лева на ценна книга.