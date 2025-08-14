Подробно търсене

Българската фондова борса затвори сесията днес при разнопосочно движение на индексите

Камелия Цветанова
Сградата на Българска фондова борса (БФБ). Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
14.08.2025 17:46
 (БТА)
Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX отстъпва с 0,07 на сто до 1050,53 пункта в днешната търговия. Широкият измерител BGBX40 наддава с 0,04 на сто до 192,29 пункта. Пазарът "Бийм" добавя 1,22 на сто до ниво от 110,71 пункта, сочат данните на борсовата платформа.

На основния пазар на борсата днес бяха сключени сделки за над 615 000 лева. На пазара MTF BSE International, на който се търгуват акции на световни компании, оборотът е за над 92 000 лева. На пазара "Бийм" са продадени книжа за над 26 000 лева.

Книжата на "Първа Инвестиционна Банка" АД наддават с 1,51 на сто до 5,38 лева едната, а тези на "Централна кооперативна банка" АД остават без промяна и се търгуват по 1,72 лева едната.

Акциите на "Сирма Груп Холд" АД също остават без промяна и се продават по 1,38 лева за брой, а тези на "Софарма" АД отстъпват с 0,40 на и се продават по 2,48 лева едната.

Книжата на "Агрия Груп Холд" АД остават без промяна в днешната търговия и се купуват по 19,30 лева едната, а тези на "Химимпорт" АД бележат спад от 1,32 на сто и се търгуват по 0,745 лева едната.

Книжата на "Българска фондова борса" АД наддават с 1,10 на сто и се продават по 9,20 лева на акция.

На пазар "Бийм" акциите на "Глобал гейминг солюшънс" АД поевтиняват с 3,23 на сто до 0,90 лева на брой, а тези "Уебит инвестмънт нетуърк" АД поскъпват с 3,88 на сто и се търгуват по 1,34 лева на ценна книга.

