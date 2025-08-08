Подробно търсене

Повечето индекси на Българската фондова борса днес се повишават

Камелия Цветанова
Сградата на Българска фондова борса (БФБ). Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
08.08.2025 17:44
 (БТА)
Основният индекс на Българската фондова борса, SOFIX, расте с 0,55 на сто до 1049,79 пункта. Широкият измерител BGBX40 добавя 0,73 на сто до 192,32 пункта. Пазарът "Бийм" бележи спад от 0,08 на сто до ниво 109,21 пункта, сочат данните на борсовата платформа. 

Другите два индекса на БФБ - BGREIT и BGTR30, също се повишават. 

На основния пазар на борсата днес бяха сключени сделки за 944 000 лева. На пазара MTF BSE International, на който се търгуват акции на световни компании, оборотът е 183 036 лева. На пазара "Бийм" са продадени книжа едва за 27 000 лева.

Книжата на "Първа Инвестиционна Банка" АД наддават с 3,14 на сто и се търгуват по 5,26 лева едната, а тези на "Централна кооперативна банка" АД остават без промяна и се продават по 1,70 лева на брой. 

Акциите на "Сирма Груп Холд" АД също остават без промяна в днешната търговия и се купуват по 1,40 лева за брой, а тези на "Софарма" АД добавят 0,81 на сто и се продават по 2,48 лева едната.

Книжата на "Агрия Груп Холд" АД наддават с 1,60 на сто и се продават 19,00 лева за брой, а тези на "Химимпорт" АД добавят 1,38 на сто до 0,735 за брой.

Книжата на "Българска фондова борса" АД добавят 0,56 на сто и се продават по 9,00 лева на акция.

На пазар "Бийм" акциите на "Син карс индъстри" АД наддават с 5,14 на сто и се търгуват по 0,368 лева едната, а тези на "Дронамикс кепитъл" АД бележат ръст от 0,70 на сто до 2,88 лева за брой.

/ИЦ/

