Китай ограничава използването на оборудване на "Нокиа" и "Ериксон" в телекомуникационните мрежи, съобщава в. "Файненшъл таймс"

Китай ограничава използването на оборудване на европейските телекомуникационни доставчици "Нокиа" (Nokia) и "Ериксон" (Ericsson) в своите мрежи, съобщи в. "Файненшъл таймс", цитиран от Ройтерс, позовавайки се на информирани източници.

Договорите на шведската "Ериксон" и финландската "Нокиа" подлежат на проверка за националната сигурност или т.нар. "черна кутия" от Китайската администрация за киберпространство. На компаниите не се предоставя информация как точно се оценява оборудването им, информира в. "Файненшъл таймс".

Държавните купувачи на телекомуникационно оборудване ще изискват от участниците в търговете да включат подробна документация за всеки компонент на своите системи и дела на тези схеми които са местно проиводство, според финансовото издание.

"Ериксон" отказа да коментира информацията, а "Нокиа" не отговори веднага на исканията на Ройтерс за коментар извън редовното работно време. Китайската администрация за киберпространство също не беше открита за коментар.