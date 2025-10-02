Подробно търсене

Китай ограничава използването на оборудване на "Нокиа" и "Ериксон" в телекомуникационните мрежи, съобщава в. "Файненшъл таймс"

Галя Горнишка
Снимка: AP/Pau Venteo
Пекин/Лондон,  
02.10.2025 13:57
 (БТА)

Китай ограничава използването на оборудване на европейските телекомуникационни доставчици "Нокиа" (Nokia) и "Ериксон" (Ericsson) в своите мрежи, съобщи в. "Файненшъл таймс", цитиран от Ройтерс, позовавайки се на информирани източници.

Договорите на шведската "Ериксон" и финландската "Нокиа" подлежат на проверка за националната сигурност или т.нар. "черна кутия" от Китайската администрация за киберпространство. На компаниите не се предоставя информация как точно се оценява оборудването им, информира в. "Файненшъл таймс".

Държавните купувачи на телекомуникационно оборудване ще изискват от участниците в търговете да включат подробна документация за всеки компонент на своите системи и дела на тези схеми които са местно проиводство, според финансовото издание.

"Ериксон" отказа да коментира информацията, а "Нокиа" не отговори веднага на исканията на Ройтерс за коментар извън редовното работно време. Китайската администрация за  киберпространство също не беше открита за коментар.

26.02.2025 19:59

ЕС одобри придобиването на "Инфинера" от "Нокиа" за 2,3 милиарда долара

Европейската комисия (ЕК) обяви днес, че е одобрила безусловно придобиването на стойност 2,3 милиарда долара на американския производител на оптични полупроводници и мрежово оборудване "Инфинера" (Infinera) от "Нокиа" (Nokia), предаде
10.02.2025 12:43

"Нокиа" назначава за главен изпълнителен директор шефа на подразделението си за изкуствен интелект

Финландската телекомуникационна компания "Нокиа" (Nokia) съобщи днес, че Пека Лундмарк се е оттеглил от поста главен изпълнителен директор и на негово място ще бъде назначен Джъстин Хотард, предаде Ройтерс. Хотард, който ще поеме поста на 1 април, е
12.07.2024 13:39

Данните за продажби на "Ериксон" през второто тримесечие се подобриха, подпомогнати от договорени доставки за Северна Америка

Акциите на шведския производителят на телекомуникационно оборудване "Ериксон" (Ericsson) се повишиха с 8 на сто днес, след като компанията отчете по-малък от очакваното спад на приходите през второто тримесечие, предаде Ройтерс. Тези резултати бяха

