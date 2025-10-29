Подробно търсене

Илиян Цвейн
Индексите на Уолстрийт отбелязват нови върхове, след като "Енвидиа" стана първата компания с оценка над 5 трилиона долара
Нюйоркската фондова борса, 29 октомври 2025 г. Снимка: AP/Seth Wenig
Ню Йорк,  
29.10.2025 16:29
 (БТА)
Основните индекси на Уолстрийт откриха поредна сесия на рекордно високи нива. Акциите на технологичния гигант "Енвидиа" (Nvidia) стана първата компания в света, чиято пазарна оценка надмина 5 трилиона долара, докато инвеститорите очакват най-новото решение на Управлението за федерален резерв за лихвите, предаде Ройтерс.

Промишленият Dow Jones Industrial Average се повиши с 214,78 пункта или  0,45 на сто до 47 921,15 пункта, а широкообхватният S&P 500 нарасна с 19,96 пункта или 0,29 на сто до 6910,12 пункта малко след откриването на търговията.

Технологичният Nasdaq Composite добави 150,62 пункта или 0,63 на сто до 23 978,12 пункта.

Акциите на "Енвидиа" скочиха с 4,5 на сто, преминавайки прага от 5 трилиона долара за първи път, след като главният изпълнителен директор Дженсън Хуан обяви поръчки към компанията за чипове за изкуствен интелект на стойност 500 милиарда долара и планове за изграждане на седем суперкомпютъра за американското правителство.

Книжата на "Енвидиа" са поскъпнали с около 50 на сто от началото на годината.

Акциите на "Боинг" (Boeing) изтриха 3 на сто от стойността си, тъй като  американският самолетостроител обяви разходи в размер на близо 5 милиарда долара, свързани със забавяния по програмата за пускането на модела 777X.

