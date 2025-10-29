Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX се повиши в днешната сесия

Подробно търсене

Анелия Цветкова
Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
29.10.2025 19:11
 (БТА)
Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX нарасна с 0,25 на сто в днешната сесия до ниво 1072,11 пункта. Широкият измерител BGBX40 е нагоре с 0,18 на сто до 193,17 пункта. Пазарът "Бийм" расте с 0,69 на сто до 108,28 пункта, показват данните на борсовата платформа.

На основния пазар на борсата днес бяха сключени сделки за малко над 7,6 млн. лева. На пазара MTF BSE International, на който се търгуват акции на световни компании, оборотът е за 700 556  лева. На пазара "Бийм" са продадени книжа за 8718 лева.

Книжата на "Софарма" АД се повишават с 1,48 на сто до 2,74 лева едната. Акциите на "Сирма Груп холдинг" АД са без промяна на 1,55 лева за брой. Цената на акциите на "Първа Инвестиционна Банка" АД се вдига с 1,15 на сто до 5,26 лева за брой, тези на "Централна кооперативна банка" АД поевтиняват с 0,59 на сто до 1,68 лева за брой. Книжата на "Българска фондова борса" АД остават без промяна и се предлагат по 10,70 лева едната. Акциите на "Агрия груп холдинг" АД падат с 0,68 на сто до 14,70 лева за брой.

На пазара "Бийм" цената на акциите на "Дронамикс кепитъл " АД пада с 0,81 на сто до 2,46 лева за брой. Книжата на "Ейч Ар кепитъл" АД поскъпват с 6,06 на сто до 3,50 лева за брой. Акциите на "Бии смарт текнолоджис" АД се сриват с 23,42 на сто и се търгуват по 6,05 лева едната. С 13,48 на сто пада цената на акциите на "МФГ инвест" АД до 2,44 лева за брой.

