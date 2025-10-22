Лясковец ще е домакин на Национална детско-юношеска балетна среща за 17-и път, съобщиха от общинската администрация. Събитието, което се подготвя от местната Танцова школа „Ритъм“, ще се проведе на сцената на лясковското Народно читалище „Напредък-1870“ на 24 и 25 октомври и ще посрещне възпитаници на балетни студиа от различни градове на страната.

На домакините от Танцова школа „Ритъм“ при лясковското читалище, с ръководител Валя Атанасова, ще гостуват 120 млади изпълнители от шест български града. Те ще са от Балетна формация „Търговище“ от Търговище, с ръководител Севдалина Стойчева, Балетно студио Relevé от Шумен, с ръководител Светла Денчева, Балетна школа „Вдъхновение“ от Дебелец, с ръководител Юлия Иванова, Танцова школа „Лиана“ от Габрово, с ръководител Лиляна Пантелеева, „Студио Балет“ от Варна, с ръководител Бистра Бъчварова и „Школа Балет“ от същия град, с ръководител Татяна Костова.

В двата дни по програма ще се провеждат уроци по подготовка на тялото за различни видове танцови техники с гост-лектор. Ще има и празничен концерт за почитателите на балетното изкуство, включващ многобройни изпълнения на седемте танцови школи.

Началото на провеждане на Националната детско-юношеска балетна среща в града е поставено от балетния педагог и ръководител на Танцова школа „Ритъм“ при лясковското читалище Валя Атанасова. Форумът се финансира от Община Лясковец и по традиция протича под патронажа на кмета. През годините събитието се е утвърдило като една от най-мащабните и вълнуващи културни изяви в населеното място и събира публика не само от Лясковец, но и от съседните Велико Търново и Горна Оряховица.