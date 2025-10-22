Музеите в област Плевен отчитат ръст на посещенията за една година

Броят на посещенията в музеите в област Плевен се увеличава с 2,8 процента за една година. Това показват данните за 2024 г. спрямо 2023 г. на отдел „Статистически изследвания – Плевен“ към Териториално статистическо бюро – Северозапад.

През миналата година са отчетени над 182 000 посещения в шестте професионално действащи музеи на територията на областта. Чуждите граждани, посетили през 2024 г. музеите, са 12 200 или 6,7 на сто от общия брой на посетителите, при относителен дял за страната – 21,5 процента. В сравнение с предходната година делът на чуждестранните гости се увеличава с 1 процентен пункт, се посочва в статистическото изследване.

Според анализа приблизително всеки четвърти посетител, проявил интерес към музеите през миналата година, е разгледал експозициите в дните за свободен вход. За годината средно на един музей в област Плевен се падат 30 400 посещения. Средното равнище на показателя за страната е 27 000 посещения на музей.

В данните на отдел „Статистически изследвания - Плевен“ се посочва още, че музейните експозиции в областта включват 406 800 фондови единици, които представляват 5,3 процента от общия брой на експонатите в този вид културни институции в страната. През миналата година в музеите от областта са постъпили 489 нови фондови единици. По брой на изложените в музеите експонати областта заема трето място в страната.

Една от най-новите музейни експозиции в областта е в Белене. В началото на юли в крайдунавския град отвори врати Туристически информационен център със специално изградена изложбена зала, посветена на историческото и културно наследство на града. В нея са представени артефакти, снимки и културни ценности, намерени на територията на община Белене. Те са събрани с активното участие на жителите на общината, читалища, културните институции в общината.