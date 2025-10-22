Основният двигател е да оставим добро наследство за тези след нас, каза Васил Терзиев на откриването на фотоизложба за Деня на строителя

Основното, което ни движи, е да оставим едно добро наследство на тези, които идват след нас, заяви кметът на София Васил Терзиев при откриването на дванадесетата фотоизложба по повод Деня на строителя. Експозицията беше открита днес на пешеходния мост над бул. "България" до НДК.

Терзиев благодари на строителите за приноса им към развитието на столицата и подчерта, че те са "съградителите на съвременния град".

"Щастлив съм, че сме заедно, за да отдадем заслуженото на хората, които градят и оставят следа в нашия любим град. Нашата цел е Столичната община да бъде надежден партньор – предвидим, коректен и отговорен. Да плащаме навреме, да работим с уважение към труда ви и да реализираме проекти, които остават във времето – като качество, изпълнение и визия", каза кметът.

Той допълни, че администрацията се стреми да осигурява повече финансови възможности за реализиране на добри идеи.

"Няма наши и ваши идеи – има добри идеи за града. Въпросът е кое е приоритетно и как заедно можем да го постигнем. Нека след години всички да се гордеем с това, което сме създали", отбеляза Терзиев.

Заместник-кметът по направление "Обществено строителство" Никола Лютов също поздрави строителите по повод наближаващия им професионален празник – Димитровден. "Вие имате най-невероятния занаят, защото това не е просто професия, а занаят. Във време, в което толкова много хора, толкова лесно рушат, вие създавате нещо, което остава. Строителите са основата на едно гражданско общество, на място, където хората искат да живеят и да се развиват", каза Лютов.

Той подчерта, че доброто партньорство между общината и строителния сектор е ключово за успешното развитие на София.

"Във ваше лице виждам партньори, не опоненти. Ние ще се стремим да бъдем коректен партньор, да държим на думата си и да работим с висока степен на предвидимост. Това е основата, върху която ще градим бъдещите ни общи проекти", посочи заместник-кметът.

В края на събитието двамата представители на Столичната община пожелаха здраве и професионални успехи на всички строители, като подчертаха, че техният труд е видимото лице на развитието на града.