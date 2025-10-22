Подробно търсене

Премиерът Росен Желязков разговаря с крал Чарлз Трети в Лондон, покани го да посети България

Снимка: Никола Узунов/БТА, архив
22.10.2025 13:41
Министър-председателят Росен Желязков разговаря с крал Чарлз Трети по време на кралския прием, организиран по повод Срещата на върха в рамките на инициативата "Берлински процес" в Лондон. Това съобщиха от Министерския съвет в пост във Фейсбук.

Премиерът Желязков сподели впечатления и спомени от запомнящото се посещение на краля в България преди години, се посочва в публикацията. Българският министър-председател е отправил покана към Чарлз Трети да посети страната ни отново, което ще допринесе за задълбочаване на двустранните отношения и приятелството между България и Великобритания. 

Желязков участва днес в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“. Единайсетото издание на дискусионния форум събира лидери от Западните Балкани, държавите членки на Европейския съюз (ЕС) и международни партньори на инициативата, както и представители на международни финансови институции.

 

