В Разград ще почетат Деня на народните будители с факелно шествие и културни събития

В Разград ще почетат Деня на народните будители – 1 ноември, с факелно шествие и културни събития, съобщи днес на пресконференция кметът Добрин Добрев. Той посочи, че с наближаването на празника, Разград ще се превърне в духовен център на признателност и родолюбие. „В продължение на три дни градът ни ще почете онези, които с перо, слово и просвета са съхранили българската духовност и национална памет“, каза Добрев.

Той обясни, че програмата от културни събития, посветени на празника започва на 30 октомври с тържествено факелно шествие. Представители на народни читалища, училища и центрове за подкрепа на личностното развитие ще преминат покрай знаковите културни институции в града. Ще тръгне от площада пред Общинския културен център, който е дом на Капанския ансамбъл и Театрално-музикалния и филхармоничен център, с неговите звена – Драматичен театър „Антон Страшимиров“ и сцена „Назъм Хикмет“. След това ще премине покрай сградите на Разградската филхармония „Димитър Ненов“ и на Общинското радио, край Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев“, Народно читалище „Развитие 1869“ и Музикалния дом „Екатерина и Димитър Бъчварови“. Шествието ще бъде осветено от факли и съпроводено от портрети на народните будители, включително видни разградски дейци, оставили трайна следа в културната история на града.

Добрев посочи, че областната администрация в Разград ще предостави шестметров национален флаг, който ще бъде носен по улиците на града и ще се вее като символ на единството и духа на града. По думите на кмета по време на шествието участниците ще могат да се докоснат до историята и значимостта на културните огнища, които и днес продължават да пазят жив духа на просвещението, словото и изкуството.

Празничната вечер ще завърши с театралното представление „Железният светилник“ по Димитър Талев. Спектакълът ще се играе в залата на Общинския културен център. В знак на уважение към хората на знанието и творчеството входът за учащи и представители на културните институции ще бъде на преференциална цена, посочи кметът.

На 31 октомври в Художествена галерия „Проф. Илия Петров“ ще бъде открита изложбата „Живата памет на България – носиите и шевиците разказват“, представена от Детелина Дачева. Същата вечер Народно читалище „Развитие 1869“ ще представи фотоизложба и концерт на хор „Железни струни“, посветени на празника.

На 1 ноември пред къща музей „Станка и Никола Икономови“ ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност към възрожденците, а в храма „Св. Николай Чудотворец“ сутринта ще се отслужи панихида за загиналите воини – по повод Архангелова (Войнишка) задушница.

„Нека заедно сведем глава пред хората на духа и словото – нашите будители, и продължим тяхното дело с просвета, творчество и любов към България“, призова кметът Добрин Добрев.