Полицията още издирва оръжието, с което 25-годишен мъж застреля близките си в руенското село Люляково

Продължава издирването на оръжието, с което 25-годишният Фахри Мустафа застреля близките си посред нощ в руенското село Люляково, а след това подпали бащината къща. Това разкри на брифинг пред журналисти в Бургас директорът на Областната дирекция на МВР ст. ком. Владимир Маринов. Както БТА съобщи, в дома бяха открити овъглените тела на майка му, леля му и неговата сестра. На този етап разследването не е установило причините за извършено тройно убийство. Самият Мустафа не фигурира в регистрите на Центъра за психично здраве в Бургас, няма и криминални регистрации, съобщи комисар Маринов.

Според разследващите Мустафа е произвел седем изстрела в рамките на две или три минути срещу близките си, коментира окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев. По думите му на мъжа е повдигнато обвинение за умишлено убийство, но най-вероятно правната квалификация ще претърпи промяна, като бъдат включени допълнителни обстоятелства, включително държането на огнестрелно оръжие.

Комисар Маринов съобщи, че Фахри Мустафа е задържан в покрайнините на Люляково, само няколко часа след извършване на престъплението. Задържаният отрича да е извършил убийството, а „комуникацията с него е много трудна“. Към момента Мустафа се намира в следствения арест за срок до 72 часа, като предстои държавното обвинение да поиска задържането му под стража.

В деня на инцидента полицията в Бургас съобщи, че сред простреляните е и 7-годишният брат на Фахри. Въпреки нараняването, момченцето успяло да избяга извън къщата и да съобщи за инцидента на съседите. Информацията днес бе опровергана, като беше посочено, че детето е с травма на черепа от удар с приклада на оръжието и са нанесени наранявания с нож. Такива са открити и по телата на починалите, казаха от прокуратурата. Кога е било използвано хладното оръжие обаче – преди или след стрелбата, ще бъде установено с назначаването на необходимата експертиза, посочи прокурор Чинев.

Според обвинението тройното убийство е извършено в условията на домашно насилие. 25-годишният мъж е влязъл с взлом в семейната къща, от която е изгонен за домашно насилие през август с решение на айтоския съд. И Фахри Мустафа, и баща му, са получавали ограничителни заповеди заради тежки конфликти помежду им.