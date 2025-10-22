Всеки жител на ЕС е генерирал по 35,3 кг пластмасови отпадъци през 2023 г., 14,8 кг от които впоследствие са рециклирани, сочат данни на Евростат

През 2023 г. в Европейския съюз са били генерирани 79,7 милиона тона отпадъци от опаковки, или средно 177,8 кг на човек от населението, показват най-новите данни на европейската статистическа служба Евростат. Това представлява намаление с 8,7 кг на човек спрямо 2022 г., но увеличение с 21,2 кг в сравнение с 2013 г.

От всички генерирани отпадъци от опаковки 40,4 на сто са били от хартия и картон, 19,8 на сто - от пластмаса, 18,8 на сто - от стъкло, 15,8 - от дърво, 4,9 на сто - от метал и 0,2 на сто от други опаковки.

Всеки жител на ЕС е генерирал средно 35,3 кг пластмасови отпадъци, от които 14,8 кг са били рециклирани. В сравнение с 2022 г. количеството генерирани пластмасови отпадъци е намаляло с 1 кг, докато рециклираното количество се е увеличило с 0,1 кг.

В периода 2013–2023 г. количеството генерирани пластмасови отпадъци от опаковки се е увеличило с 6,4 кг на човек, докато количеството на рециклираните се е повишило с 3,8 кг.

През 2023 г. 42,1 на сто от всички отпадъци от пластмасови опаковки в ЕС са били рециклирани, спрямо 38,2 на сто през 2013 г.

Белгия отчита най-висок дял на рециклиране на пластмасови отпадъци – 59,5 на сто, следвана от Латвия – 59,2 на сто и Словакия – 54,1 на сто.

На другия край на скалата страните, които рециклират най-малко пластмасови отпадъци, са: Унгария – 23 на сто, Франция – 25,7 на сто и Австрия – 26,9 на сто.

За България, Кипър и Румъния Евростат няма налични данни за 2023 г.