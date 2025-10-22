Подробно търсене

Всеки жител на ЕС е генерирал по 35,3 кг пластмасови отпадъци през 2023 г., 14,8 кг от които впоследствие са рециклирани, сочат данни на Евростат

Марин Милков
Всеки жител на ЕС е генерирал по 35,3 кг пластмасови отпадъци през 2023 г., 14,8 кг от които впоследствие са рециклирани, сочат данни на Евростат
Всеки жител на ЕС е генерирал по 35,3 кг пластмасови отпадъци през 2023 г., 14,8 кг от които впоследствие са рециклирани, сочат данни на Евростат
Графика: Евростат
Брюксел,  
22.10.2025 13:17
 (БТА)

През 2023 г. в Европейския съюз са били генерирани 79,7 милиона тона отпадъци от опаковки, или средно 177,8 кг на човек от населението, показват най-новите данни на европейската статистическа служба Евростат. Това представлява намаление с 8,7 кг на човек спрямо 2022 г., но увеличение с 21,2 кг в сравнение с 2013 г.

От всички генерирани отпадъци от опаковки 40,4 на сто са били от хартия и картон, 19,8 на сто - от пластмаса, 18,8 на сто - от стъкло, 15,8 - от дърво, 4,9 на сто - от метал и 0,2 на сто от други опаковки.

Всеки жител на ЕС е генерирал средно 35,3 кг пластмасови отпадъци, от които 14,8 кг са били рециклирани. В сравнение с 2022 г. количеството генерирани пластмасови отпадъци е намаляло с 1 кг, докато рециклираното количество се е увеличило с 0,1 кг.

В периода 2013–2023 г. количеството генерирани пластмасови отпадъци от опаковки се е увеличило с 6,4 кг на човек, докато количеството на рециклираните се е повишило с 3,8 кг.

През 2023 г. 42,1 на сто от всички отпадъци от пластмасови опаковки в ЕС са били рециклирани, спрямо 38,2 на сто през 2013 г.

Белгия отчита най-висок дял на рециклиране на пластмасови отпадъци – 59,5 на сто, следвана от Латвия – 59,2 на сто и Словакия – 54,1 на сто.

На другия край на скалата страните, които рециклират най-малко пластмасови отпадъци, са: Унгария – 23 на сто, Франция – 25,7 на сто и Австрия – 26,9 на сто.

За България, Кипър и Румъния Евростат няма налични данни за 2023 г.

/БП/

Свързани новини

17.09.2025 15:30

Европейски нюзрум: ЕС предприема мерки за намаляване на хранителните и текстилните отпадъци на фона на пречките пред рециклирането

С милиони тонове храни и текстил, изхвърляни всяка година, новите правила на Европейския съюз (ЕС) целят да наложат промяна, но държавите членки са изправени пред сериозни препятствия при прилагането на политиката на практика. Това пише Европейският
22.07.2025 13:50

Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България изрази готовност да участва в изграждането на депозитна система у нас

Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки (АПБНБ) в България изрази готовност да участва в изграждането на депозитна система у нас, стана известно на пресконференция, която се проведе в Националния пресклуб на БТА в
02.07.2025 15:48

Българската оползотворяваща и рециклираща асоциация заяви своята категорична подкрепа за депозитна система у нас

Българската оползотворяваща и рециклираща асоциация (БОРА) заяви своята категорична подкрепа за депозитна система у нас, тъй като смята, че това е правилната насока за намаляване на отпадъци, стана известно на пресконференция, която се проведе в

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:50 на 22.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация