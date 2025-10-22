STEM център отвори врати в Основно училище „Васил Левски“ в силистренското село Яребица. Той е изграден по проект, финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост, на стойност над 180 хиляди лева, каза за БТА директорът на учебното заведение Кадер Хасан Хамит.

Целта е да се осигури модерна образователна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването на природните науки и математика. Центърът е разположен на третия етаж на училището. Обособени са два STEM кабинета, които са ремонтирани и обзаведени според съвременните изисквания. Те са оборудвани с преносими компютри, триизмерен принтер, режещ плотер, лабораторни материали.

Центърът ще може да се използва както в часовете по общообразователна подготовка, така и в извънкласните форми на обучение.

Гост на тържественото откриване на центъра беше кметът на община Дулово инж. Невхис Мустафа. По думите й STEM центърът е още една важна стъпка към по- качествено образование в общината.

„С отдадеността и вдъхновението на всички учители, децата на Яребица имат възможност да се докоснат до света на науката и технологиите по един интересен и съвременен начин. Новите кабинети са не просто обновени помещения – те са врата към бъдещето, място, където ще се раждат идеи, мечти и постижения“, каза Невхис Мустафа.

През тази учебна година в Основно училище „Васил Левски“ са записани 65 ученици. Те са разпределени в седем паралелки от 1 до 7 клас. Освен децата от Яребица в него се обучават и учениците от съседното село Руйно.