Александър Василев пропусна два мачбола и претърпя поражение в първия си двубой от Финалния турнир "Мастърс" за юноши в Чънду

Българинът Александър Василев пропусна два мачбола и претърпя поражение на старта на участието си на "Мастърс" турнира по тенис ITF Junior Finals 2025 в китайския град Чънду.

В първата си среща от група "А" поставеният под номер 1 в схемата Василев отстъпи с 6:4, 6:7(6), 4:6 пред румънеца Яник Теодор Александреску за 2 часа и 26 минути игра.

Срещата не стартира особено добре за българина, който допусна пробив още на старта и изостана с 0:2 гейма. Вицешампионът от Откритото първенство на САЩ обаче бързо намери ритъма си и взе следващите четири гейма, възползвайки се от колебливия сервис на 17-годишния Александреску, за да поведе с 4:2.

В този момент обаче настъпиха нови колебания в играта на Василев, които позволиха на румънеца да изравни за 4:4. При 5:4 в полза на водача в схемата Александреску имаше възможност да изравни на свой сервис. Той водеше с 40:0, но допусна да загуби пет последователни разигравания, а двойна грешка даде първия сет в полза на Василев.

Във втория сет българският представител започна по-уверено, но така и не успя да реализира пробив. Първият пробив изненадващо дойде на сметката на Александреску за 4:3 гейма. Румънецът обаче не успя да запази аванса си и се стигна до ново изравняване при 5:5 гейма, след което Александреску поиска и медицинска помощ.

В този момент изглеждаше, че румънецът няма сили за нищо повече, но това се оказа хитър трик от негова страна. Той успя да форсира тайрек. В него Василев поведе с 6:4 точки и имаше две възможности да затвори мача, но две непредизвикани греши доведоха до изравняване в резултата. След това Александреску взе и следващите две разигравания и изравни сетовете след 8:6 точки.

Пропуснатите възможности явно повлияха на психиката на 18-годишния Василев, който допусна изоставане от 0:3 гейма в началото на третия сет. Българинът все пак се събра и изравни при 4:4, но физическите му сили вече се бяха изчерпали след близо два часа и половина на корта. След двойна грешка на българина сетът завърши при резултат 6:4 в полза на Александреску, който така взе и мача.

Следващият двубой на Александър Василев е в четвъртък срещу финландеца Оскари Палданиус, който също допусна поражение на старта. Той отстъпи с 3:6, 6:7(4) пред италианеца Джакопо Вазами.