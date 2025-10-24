Подробно търсене

Димитър Вельов
Александър Василев ще играе за разпределението на местата от пето до осмо на Финалния турнир по тенис на най-добрите юноши за сезона
Александър Василев Снимка: Благой Кирилов/БТА, архив
Чънду, Китай,  
24.10.2025 13:10
 (БТА)

Александър Василев ще играе за разпределението на местата от пето до осмо на Финалния турнир по тенис на най-добрите юноши за сезона ITF Junior Finals 2025 в Чънду, Китай.

Поставеният под номер 1 българин загуби от третия в схемата Якопо Вазами (Италия) с 4:6, 0:6 и остана на последната четвърта позиция в група "А" с три поражения. 18-годишния Василев беше пробит в началото, като при резултат 0:2 срещата беше прекъсната за един час, а след това продължи да се играе в зала. До края първия сет нови пробиви нямаше и така Вазами го спечели с 6:4. Във втората част българинът, финалист от Откритото първенство на САЩ през септември, не хвърли всички сили и не успя да вземе гейм.

Вазами пък спечели групата с три победи, а на второ място завърши румънецът Яник Теодор Александреску, който записа втория си успех днес в надпреварата след 6:3, 6:0 над Оскари Палданиус (Финландия). Двамата продължават на полуфиналите, за които се класираха още и първите двама от група "Б" Андрес Сантамарта Ройг (Испания) и Макс Шьонхаус (Германия).

В борбата за местата от пето до осмо Василев ще играе утре срещу третия от група "Б" Джак Кенеди (САЩ), а в другата среща от втората четворка Палданиус ще се изправи срещу Бенджамин Уилуърт (САЩ).

Александър Василев е третият българин, който играе на финалите на осемте най-добри юноши през годината. Преди него Адриан Андреев и Илиян Радулов завършиха на трето място съответно през 2018 и 2023 година.

/ДВ/

Към 13:26 на 24.10.2025 Новините от днес

