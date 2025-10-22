Отминаващите мигове край морето се опитва да задържи художникът Веселин Начев в самостоятелна изложба във Варна

Самостоятелна изложба живопис представя Веселин Начев във варненската галерия A&G аrt meeting. Откриването е тази вечер. Това е последното събитие в тазгодишния календар на пространството на Анна Халамян и Герхард Хорнман.

Платната са рисувани през последната година и изобразяват живота край морето, но главно извън активния туристически летен сезон, разказа пред БТА художникът. Присъстват централният варненски плаж, Шабленската тузла и бреговата ивица до нея, Тюленово, добруджански пейзаж. В две картини авторът припомня и любимото на варненци заведение „Кубо“, но през зимата. Сюжетът е рисуван от Веселин Начев преди десет години и сега той отново се връща към него. Има и два портрета, именувани „Когато бях стар“ и „Порив“.

Авторът смята, че извън активния сезон, когато се чудим какво ще бъде утре, гледайки плажа, осеян с отломките от лятото, чувствата ни са смесени, има меланхолия и вътрешно напрежение. Това носталгично настроение за него е свързано с отминаването на мига, който се опитва да съхрани чрез картина. „Смисълът на творбите е да задържим момента за по-дълго време, за да можем да го изживяваме отново и отново“, каза художникът. Това той търси като усещане и в летните си композиции с хора на кални бани и дете, разглеждащо камъчета на плажа.

Начев обича Северното Черноморие и рядко ходи на море във Варна. Каза, че не си измисля сюжети или образи, всичко нарисувано в картините е конкретно, видяно и документирано от него. В почерка му винаги присъства бялото, което творецът добавя или оставя от платното, защото иска да „извади“ пространството между картината и зрителя, за да подчертае съпоставката. Някои от образите са по-разработени, други - само скицирани. Авторът дълго търси коя фигура приляга на даден пейзаж. Понякога уцелва, а друг път се налага да премахне човешкото присъствие и да намери друг негов израз. В стила му на работа е да оставя дадено произведение да „отлежава“ седмици, докато отново се върне към него, за да продължи, докато стигне до желаното, разказа художникът.

Предишната изложба на Веселин Начев бе тази пролет в галерия „Стубел“ в София с куратор Филип Зидаров. Изложбата под надслов „10 филма от ХХ век“ включваше творби, които припомнят знакови ленти на Микеланджело Антониони, Лукино Висконти, братя Тавиани, Мартин Скорсезе, подсказващи пиетета на художника към седмото изкуство.

Миналата година варненската галерия А&G аrt meeting откри летния си сезон със съвместна изложба живопис на Елена Велкова и Веселин Начев. Тогава той показа спомените си от едно пътуване до Франция.