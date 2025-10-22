Лондонският маратон постави рекорд за набиране на средства с 87.3 милиона британски лири

Лондонският маратон тази година затвърди статута си на най-голямото еднодневно събитие за набиране на средства в света, като събра рекордните 87.3 милиона британски лири (1.17 милиарда долара) за благотворителност - с 13.8 милиона повече от предишния най-добър резултат, постигнат през 2024 година, съобщава агенция Ройтерс.

Финалната линия на 27 април пресякоха 56 640 души, което е световен рекорд на Гинес за най-голям брой финиширали в маратон.

Техните колективни усилия увеличиха общата сума, събрана от създаването на маратона през 1981 година, до 1.4 милиарда британски лири.

"Изключително горди сме, че Лондонският маратон продължава да поставя нови рекорди. Въпреки че се провежда в един ден всяка година, въздействието му далеч надхвърля това, каза Хю Брашър, главен изпълнителен директор на състезанието.